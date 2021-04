V akci Ukliďme svět lidé zatím posbírali 70 tun odpadu

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Surkov Vladimir / Shutterstock.com "Budeme rádi, když v úklidech lidé nepoleví a budou s námi uklízet po celý rok. Uklízet lze i na výletech, stačí si do batůžku připravit menší pytel a mohou si zlepšit náladu tím, že po nějakém bezohledném turistovi odpadek seberou," uvedla Andrlová. Žádá také, aby lidé své úklidy nadále registrovali a sdíleli s ČSOP fotografie. Poslouží to jako motivace pro ostatní. Ilustrační foto

Více než 70 tun odpadu dosud posbírali dobrovolníci v kampani Ukliďme svět. Český svaz ochránců přírody, který má akci na starost, letos evidoval 320 jarních úklidů. Většina už se uskutečnila. Zapojilo se do nich přes 10 000 lidí. Hlavní úklidový termín byl letos 22. dubna.

Koordinátorka akce Veronika Andrlová ČTK řekla, že v registračním systému dosud zbývá kolem 20 nahlášených úklidů. Dobrovolníci však podle ní i nyní přihlašují nové akce. Stále je také možné zapojit se například do úklidu břehů Orlické přehrady, který začal v půlce dubna a potrvá do 2. května. Lidé při něm mohou použít vlastní pytel, zajít si na výdejní místo v obcích, nebo hledat pomocí GPS "pytlokešky". Loni se do úklidu břehů přehrady zapojily čtyři stovky dobrovolníků.

"Budeme rádi, když v úklidech lidé nepoleví a budou s námi uklízet po celý rok. Uklízet lze i na výletech, stačí si do batůžku připravit menší pytel a mohou si zlepšit náladu tím, že po nějakém bezohledném turistovi odpadek seberou," uvedla Andrlová. Žádá také, aby lidé své úklidy nadále registrovali a sdíleli s ČSOP fotografie. Poslouží to jako motivace pro ostatní.

"V letošním roce jsme v kampani zatím cílili především na úklidy individuální, ale věříme, že při podzimním úklidovém termínu budou možné i hromadnější akce, na něž jsou účastníci z uplynulých let zvyklí," dodala koordinátorka. Kvůli pandemii se posunul i hlavní úklidový den, původně naplánovaný na březen. Do úklidu se zapojilo i několik desítek škol.

Cílem akce Ukliďme svět je odstranit nelegálně vzniklé černé skládky a pohozené odpadky. Kampaň Ukliďme svět v Česku od roku 1993 organizuje Český svaz ochránců přírody, je součástí globální akce Clean Up the World. Do kampaně se každoročně zapojují tisíce dobrovolníků. V letech 2017 až 2020 se konala společně s kampaní Ukliďme Česko. Od letoška však pokračuje opět samostatně.

