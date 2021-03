V areálu Dolních Vítkovic začala sanace podzemních vod

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Toa55 / Shutterstock Cílem projektu je podle mluvčí odstranění organického znečištění podzemních vod směrem k řece Ostravici v místech, kde do roku 1998 fungovala koksovna. Ilustrační foto

V industriálním areálu Dolních Vítkovic v Ostravě začala sanace podzemních vod. Práce za víc než půl miliardy korun potrvají do roku 2031. Dotknou se i plochy, kterou využívají festivaly Colours of Ostrava a Beats for Love pro umístění hlavní scény. Pokud se akce uskuteční v oznámených termínech, bude plocha připravena. ČTK to řekla mluvčí Dolních Vítkovic Eva Kijonková.

"V současné době probíhají přípravné práce pro zahájení sanace podzemních vod na lokalitě bývalé Koksochemie a národní kulturní památky v Dolních Vítkovicích," řekla. Dělníci vybudují čerpací, zasakovací a monitorovací vrty, které budou vzájemně propojené podzemními rozvody a napojeny na tři dekontaminační stanice.

Cílem projektu je podle mluvčí odstranění organického znečištění podzemních vod směrem k řece Ostravici v místech, kde do roku 1998 fungovala koksovna. "Náklady na celkový mnohaletý sanační projekt, který skončí až v roce 2031, budou zhruba 577 milionu korun bez DPH. Investorem je stát. Jde totiž o odstranění starých ekologických zátěží pocházejících z doby před privatizací průmyslových podniků," uvedla.

Dodala, že sanace se týká mimo jiné také festivalové plochy, kterou lidé znají například z Colours of Ostrava jako prostranství před hlavní scénou. "Do zahájení festivalů, počítáme zatím stále s původně ohlášenými termíny, musí být všechny výkopové práce ukončeny, vrty zajištěné pojízdnými poklopy, v provozu budou dekontaminační stanice a bude probíhat čerpání podzemních vod na dekontaminační stanici a jejich čištění," řekla.

