V australské zoo uhynul tučňák Sphen ze známého páru samečků

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Australský tučňák Sphen, který se proslavil tím, že se svým partnerem v akváriu Sea Life v Sydney vyváděl mláďata, uhynul. Sphen by se brzy dožil 12 let, což je pro tučňáky žijící v zajetí pokročilý věk, informovala agentura AFP.Pár samečků druhu tučňák oslí (Pygoscelis papua) upoutal pozornost ošetřovatelů akvária a poté i celého světa, když si v roce 2018 společně postavil hnízdo - a další tučňáci z akvária jim do něj svěřili svá vejce, která Sphen a jeho partner Magic svědomitě vyseděli a vyvedli mláďata.

Tučňáčí samečci inspirovali alegorický vůz během Mardi Gras v Sydney a objevili se také v seriálu streamovací služby Netflix. Měli ale také své odpůrce z konzervativních kruhů, kteří kritizovali, že jsou využíváni k prosazování agendy LGBT+ skupin.

Nebylo to ale poprvé, co pár tučňáků stejného pohlaví v zajetí společně vyvedl mláďata. V roce 2009 dva tučňáčí samci Z a Vielpunkt úspěšně odchovali v berlínské zoo mládě, které rodiče odmítli.

reklama