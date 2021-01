V Botswaně vyšetřují úhyn 11 slonů, asi se otrávili

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Chris Erasmus / Shutterstock.com Rezervace Moremi leží asi 100 kilometrů na východ od Sarongy, kde došlo k masivnímu úhynu slonů loni. Podle ministerstva za otravou zvířat byly jedovaté sinice. Jejich výskyt je podle vědců stále častější kvůli rostoucím teplotám spojeným se změnami klimatu.

V přírodní rezervaci Moremi v Botswaně vyšetřují úhyn 11 slonů. Těla zvířat nebyla nijak poškozena, ministerstvo životního prostředí při oznámení neštěstí vyloučilo akci pytláků, píše agentura Reuters. Stovky slonů loni v Botswaně zemřely po požití toxických mikroorganismů.

Přírodní rezervace jsou pro dvoumilionovou Botswanu významným příjmem do rozpočtu, protože do nich míří většina milovníků divoké přírody, kteří zavítají do regionu.

Rezervace Moremi leží asi 100 kilometrů na východ od Sarongy, kde došlo loni k masivnímu úhynu slonů. Od začátku května během několika týdnů strážci parku našli postupně 330 slonů uhynulých za záhadných okolností. V září pak ministerstvo zveřejnilo informaci, že za otravou zvířat byly jedovaté sinice. Jejich výskyt je podle vědců stále častější kvůli rostoucím teplotám spojeným se změnami klimatu.

V Africe se kvůli pytláctví stavy slonů snižují, v Botswaně tomu tak ale není. Žije v ní téměř třetina všech afrických slonů a stáda se tam stále zvětšují - zatímco na konci 90. let v zemi žilo zhruba 80 000 slonů, nyní je jich kolem 130 000.

