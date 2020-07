V Brazílii zachraňuje životy smrtelný hadí jed

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Márcio Cabral de Moura / Flickr Převážně teplé a vlhké klima v Brazílii jedovatým hadům zvláště svědčí. Žijí zde desítky druhů, včetně nebezpečného křovináře žararaky.

Fabiola de Souzová uchopí jedovatého hada za krk, těsně za čelistmi. Poté promasíruje jeho jedové váčky, aby získala několik kapek tekutiny, který v Brazílii, kde každoročně hadi uštknou tisíce lidí, zachrání několik životů, píše agentura AFP.

Fabiola a její kolegové z Institutu Butantan v Sao Paulu na jihovýchodě země odebírají takto získaný jed tisícům hadů chovaných v zajetí, s cílem vyprodukovat protijed. Produkt potom přiděluje ministerstvo zdravotnictví do skladů a výdejen po celé zemi.

Převážně teplé a vlhké klima v Brazílii jedovatým hadům zvláště svědčí. Žijí zde desítky druhů, včetně nebezpečného křovináře žararaky. V roce 2018 bylo podle oficiálních údajů uštknuto téměř 29 000 lidí a více než stovka z nich zemřela.

Brazilské státy, kde je zaznamenáván nejvyšší počet uštknutí, leží v povodí Amazonky. Tam často trvá hodiny, než se člověk dostane do zdravotického zařízení, které má protijed.

Jednou za měsíc se získává jed velmi nebezpečným způsobem. Fabiola vybavena hákem opatrně vyndává jednoho z hadů z plastové nádoby a vloží ho do díže naplněné oxidem uhličitým. Had během několika minut usne.

"Pro zvíře to není tak stresující," vysvětluje. Hada pak umístí na ocelovou podložku v místnosti, kde je více než 25 stupňů Celsia.

Fabiola má jen několik minut na to, aby bezpečně získala jed, než se had začne hýbat. "Je důležité mít strach, protože lidé, kteří se bojí, si dávají více pozor," zdůrazňuje. Když Fabiola získá jed, hada zváží a změří a teprve poté ho znovu uloží do jeho bedny.

Protijed se vyrábí tak, že se malé dávky jedu injekční cestou aplikují koním chovaným na farmě. U nich se pak rozvine imunitní reakce, při níž vznikají protilátky. Ty se z koňské krve extrahují a vyrábí se z nich sérum, které se podává uštknutým lidem. Bez něho by mohli zemřít.

Šéfka projektu Fab Hui Wenová uvádí, že institut vyrábí veškerý brazilský protijed, tedy 250 000 lahviček o deseti až 15 mililitrech ročně. Brazílie rovněž zdarma poskytuje sérum několika dalším zemím v Jižní Americe. V těchto dnech také vyjednává o plánu prodávat protijed zejména do Afriky.

Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) uštknou hadi každoročně asi 5,4 milionu lidí. Z toho 81 000 až 138 000 osob zemře a mnoho dalších má celoživotní následky, včetně amputací.

Světová zdravotnická organizace v roce 2019 přijala plán, kterým chce snížit počty mrtvých a postižených. Zajistit to má vyšší produkce kvalitních protilátek. V srdci této strategie je právě Brazílie. Export séra může velmi brzy, říká Fab Hui Wenová.

"Institut Butantan má vzhledem ke světové krizi v produkci protijedu zájem dodávat sérum dalším zemím," dodává.

