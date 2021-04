V Brně začal systematický sběr bioodpadu, hnědé popelnice postupně přibudou po celém městě

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | KaliAntye / Shutterstock Nádoby budou popeláři vyvážet jednou týdně. Záleží i na tom, zda do nich lidé budou vyhazovat jen to, co tam patří. Nesmí tam být nic, co odpad kontaminuje. Například maso, kosti, mléčné výrobky ani olej.

Obyvatelé brněnské městské části Slatina mohou od pondělí vyhazovat zbytky ze zeleniny a ovoce, čajové sáčky či kávovou sedlinu do hnědých popelnic. Městská svozová společnost SAKO jich tam navezla 43, čímž ve městě začal systematický sběr biologického odpadu. Popelnice postupně přibudou po celém městě. Kromě Slatiny v Černovicích, Líšni a Brně-jihu. V pátek návoz skončí v Židenicích, Vinohradech a Brně-středu, řekl předseda představenstva SAKO Brno Filip Leder (KDU-ČSL).

Dohromady bude především v blízkosti sídlišť 1000 nádob na biologicky rozložitelný odpad. "Od dnešního dne již neplatí, že jsme jedním z posledních měst, které jej netřídí. Podle počtu obyvatel jsme navrhli městským částem počet popelnic, ale některé to úplně nevyužijí, jiné zase chtějí víc, takže finální rozhodnutí bylo na nich. Zatím jich rozvážíme asi 870. Myslíme i na kontejnerový smog, protože některá hnízda jsou menší a budou se muset rozšířit. Je třeba ke každé lokalitě přistupovat citlivě," uvedl náměstek primátorky Petr Hladík (KDU-ČSL).

Nádoby budou popeláři vyvážet jednou týdně. Záleží i na tom, zda do nich lidé budou vyhazovat jen to, co tam patří. "Nesmí tam být nic, co odpad kontaminuje, a nebudeme z něj moct vyrobit kompost. V černých popelnicích bývá zhruba 30 procent rozložitelného odpadu a je škoda, když končí ve spalovně. Bioodpad je hodnotný. Kompost může sloužit třeba městské veřejné zeleni, zemědělcům nebo při rekultivacích na zabezpečení skládek," uvedl Leder.

Do hnědých popelnic nepatří maso, kosti, mléčné výrobky ani olej. Ten je třeba zašroubovat do pet láhve a následně vyhodit do černé popelnice. Nové nádoby rovněž nejsou určené pro právnické osoby, jako například jídelny.

Podle místostarosty Slatiny Martina Krytináře lidé popelnice ocení. "O tuto službu je ze strany občanů dlouhodobě velký zájem. Místa, kam je umístíme, jsme vybírali napříč sídlišti podle toho, aby se tam nádoby bez obtíží vešly. Do budoucna plánujeme některá místa rozšiřovat, abychom mohli mít více hnědých nádob. Věřím, že se v příštím roce podaří zajistit rozmístění popelnic i u rodinných domů," řekl.

Sběr biologicky rozložitelného odpadu byl dosud v Brně zajišťován několika způsoby. Například mobilním sběrem velkoobjemovými kontejnery, sběrem bioodpadů ve sběrných střediscích nebo domácím kompostováním.

