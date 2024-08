V brněnské vodárenské soustavě loni mírně rostla spotřeba vody

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

V brněnské vodárenské soustavě, která vodou zásobuje přes 415 000 obyvatel, loni druhým rokem po sobě mírně rostla spotřeba vody. Celkem Brněnské vodárny a kanalizace (BVK) tzv. vyrobily 26,6 milionu metrů krychlových pitné vody, což je o 200 000 metrů krychlových meziročně více. Informace vyplývají z výroční zprávy firmy ve Sbírce listin.Brněnská pitná voda je směsí vody z podzemního prameniště v Březové nad Svitavou a vody z Vírské nádrže. Loni činil podíl březovské vody 88 procent. Předloni byl podíl vody z Březové nižší, v roce 2021 naopak vyšší. Vzájemný podíl obvykle závisí na hladině podzemní vody v Březové či na tom, zda se někde stane větší havárie, nebo se někde dělají větší opravy a je třeba dočasně zvýšit podíl vody z jednoho či druhého zdroje.

Loni vodohospodáři zaznamenali na březovském prameništi třetí rok po sobě s podprůměrnými srážkami. Napršelo 580 milimetrů, což je proti třicetiletému průměru za roky 1993 až 2022 o 39 milimetrů méně. Posledním nadprůměrným rokem byl rok 2020. Přesto loni hladina podzemní vody do května rostla a pak znovu stoupala ke konci roku díky vydatným srážkám v listopadu a prosinci. Stejně tak hladina Vírské nádrže byla na stabilní úrovni po většinu roku - s výjimkou léta a začátku podzimu.

Dále pokračují několikaleté snahy o zajištění lepších podmínek pro jímání dešťové vody a také o zlepšení a udržení kvality vody, která je podle informací ve zprávě dobrá a stabilizovaná. Už loni získaly BVK stavební povolení k revitalizaci toku Banínského potoka a řeší také možnost revitalizace toku Svitavy nad prameništěm.

Vedle vodovodní sítě se firma stará také o kanalizační stoky v Brně a některých dalších obcích na Brněnsku, přičemž zdůrazňuje, že tempo obnovy je pomalé a přes 200 kilometrů stok je za hranicí životnosti. Některé mají i přes 100 let. Zároveň je alarmují stav tisíců přípojek. Firma letos pustila do obnovy kalového hospodářství v modřické čistírně odpadních vod, aby nahradila již ne plně vyhovující z 60. let minulého století.

Tržby společnosti rostly rychleji než v předchozích letech, a to o 300 milionů korun na 2,5 miliardy Kč. Je to dáno zdražením vodného a stočného, které bylo loni meziročně o 17 procent dražší. Zisk se zvýšil o deset milionů korun na 117,5 milionu korun.

Pro společnost loni pracovalo 541 lidí, což je po letech stagnace nárůst o 13 pracovníků. Způsobený je ale větším množstvím zkrácených úvazků.

Akcie vodáren vlastní z 51 procent Brno, 46 procent drží francouzská společnost SUEZ International a zbytek drobní akcionáři. Město se však letos na jaře s Francouzi dohodlo, že jejich podíl do 8,5 roku převezme za podmínek, o nichž se bude teprve jednat.

