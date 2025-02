V Bystřici nad Pernštejnem přibude soustava tří rybníků

Licence | Volné dílo (public domain) Foto | Websi / Pixabay Ilustrační foto

V Bystřici nad Pernštejnem na Žďársku letos přibude soustava tří rybníků v místě, jemuž se říká Labuška. Budou vytvořené v klidové části města, poblíž parku miniatur a turistického centra Eden. Zlepší se tím podmínky pro zadržování vody v krajině i pro využití tohoto území jako odpočinkové zóny. ČTK to řekl starosta Martin Horák (nestraník). Na projekt za 5,5 milionu korun dostalo město dotaci."Dotaci dostaneme ve stoprocentní výši, neuznatelný náklad je DPH," uvedl Horák. Nové rybníky budou nad sebou v údolí, které se táhne směrem k říčce Bystřici. Vytékat z nich bude potůček, budou tam i tůňky. Pozemky patří městu, jsou podmáčené. Tok, který tam teď byl, v létě vysychal. Starosta podotkl, že podle pamětníků o něco výš dřív rybník byl. "To znamená, vracíme se zpátky k tomu, co kdysi bývalo," uvedl. Území bude nově upravené v tomto roce, rozloha každého z nových rybníků bude okolo 4500 metrů čtverečních.

Bystřický park miniatur obsahuje modely hradů a klášterů z povodí Svratky. Památky představuje v podobě, jakou měly v době své největší slávy ve 14. a 15. století. Modelář Zdeněk Brachtl stavěl modely z betonu, železa a kamene v travnatém údolí několik let. Park byl slavnostně otevřen v roce 2022, spravuje ho městské muzeum. U parku teď postupně vzniká expozice, která přiblíží pestrost nerostů v tomto území. Osazené jsou zatím tři bloky.

Centrum Eden v Bystřici nad Pernštejnem s panským dvorem, horáckou vesnicí a hospodářskými zvířaty zahájí letošní návštěvnickou sezonu v polovině dubna vítáním jara.

