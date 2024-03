V centru Pardubic začala výsadba sadu o 90 stromech

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Martin LaBar / Flickr Zahradníci tam vysadí okrasné třešně, které mají růžové a bílé květy, javory, vícekmenné břízy a pavlovnie. " Vybírali jsme rychle rostoucí stromy, aby efekt sadu vznikl co nejdřív," řekla městská zahradnice Kristýna Podhajská. Ilustrační foto

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Za nákupním střediskem v centru Pardubic začala tento týden výsadba sadu s 90 stromy. V minulosti tam měl stát hotel, z čehož nakonec sešlo. Město chce zelenou plochu víc zazelenit, ochladit a vytvořit tam relaxační prostor. ČTK to řekla náměstkyně primátora Jiřina Klčová (ANO).

"Začínáme sázet městský sad. Nepamatuji si, že by se ve městě sázelo najednou tolik stromů. Doufám, že se to povede a bude se to lidem líbit. Bude to krásné místo pro odpočinek, i když je to v centru města," řekla Klčová.

Zahradníci tam vysadí okrasné třešně, které mají růžové a bílé květy, javory, vícekmenné břízy a pavlovnie. "Jsou to stromy právě vyexpedované ze školky. Teď jsou bez listí, na jaře se olistí. Do tří let by měly mít hezké koruny a kvést. Vybírali jsme rychle rostoucí stromy, aby efekt sadu vznikl co nejdřív," řekla městská zahradnice Kristýna Podhajská.

"Sázíme většinou deset stromů za den, takže nám to bude trvat tak devět deset dní," řekl Tomáš Goláň ze zahradnické firmy.

Firma se pak bude o stromy starat dalších pět let. Lokalita u Paláce Pardubice je v létě podle městské tepelné mapy jedním z nejteplejších míst ve městě. "Zálivka bude nepravidelná, v době, kdy je víc teplo, bude častější, když prší, tak to není tolik potřeba. I městský obvod bude muset přiložit ruku k dílu a zalévat, aby stromy prospívaly," řekla Klčová.

Podle Klčové jde o první etapu, která přijde na 900 000 korun. Někdy na podzim se začnou sázet trvalkové záhony. Třetí etapou bude vytvoření cestní sítě, aby mohli lidé prostorem procházet a nevyšlapávali si vlastní cestičky. "Vznikne tady nová cestní propojka mezi Enteria arenou a Palácem Pardubice. Potom tam ještě přidáme lavičky a další mobiliář," řekla Klčová.

reklama