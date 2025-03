V CHKO Český les vzniknou letos první nouzová nocležiště pro turisty

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

V chráněné krajinné oblasti Český les (CHKO) vzniknou letos první nouzová nocležiště, kde budou moci turisté jednorázově přespat ve stanu a rozdělat si oheň. CHKO má vytipovaná místa, rovnoměrně rozložená podél stokilometrové státní hranice na Tachovsku a Domažlicku. ČTK to řekl ředitel CHKO Český les Tomáš Peckert."První bude fungovat už na tuto turistickou sezonu (od jara) v zaniklé obci Hraničky, když se jde z Nových Domků na Jedlinu (u Rozvadova na Tachovsku) směrem do údolí k potoku. Tam jsme se dohodli s vlastníkem pozemku," uvedl Peckert. Podle něj už je nouzové tábořiště hotové, ale správa CHKO k němu teď ještě vydává povolení a provozní řád. "Je tam přístřešek a sekaný trávníček, kde si mohou turisté postavit stan, a je tam ohniště a suché WC. Večer tam mohou přijít, přespat a ráno odejít. Není to o tom, aby tam kempovali celý víkend," řekl. Nocležiště vybudoval soukromý vlastník. Lidé by tam po sobě neměli nechávat nepořádek.

Další nocležiště připravuje na Zlatém potoce, na cestě ze Staré Knížecí Huti pod rozhlednu Havran, lokální turistická destinace Tachov na Zlaté cestě. "Chtějí k tomu vybudovat nějakou infrastrukturu, takže to ještě letos nebude," uvedl Peckert. O zřízení dalšího jedná CHKO na vrcholu Čerchova u Domažlic, nejvyšší hoře Českého lesa (1042 metrů).

Už letos mělo být tábořiště také na vrchu Havran na Tachovsku. Vlastníkem pozemku jsou Lesy ČR. Měly ho zapůjčit Klubu vojenské historie a sportu, který tam má zrekonstruovanou rozhlednu. "Ale nedopadlo to kvůli problému s ohništěm. Je tam blízko les, oficiálně tam nejde zřídit ohniště, takže jsme odpískali i tábořiště," řekl Peckert. Výhodou nouzových tábořišť je podle něj to, že si tam mohou lidé beztrestně zapálit oheň. Bivakovat není v lese zakázáno, pokud tam někdo přespí, nedělá oheň a ráno pokračuje, což na Havranu pořád jde, řekl.

"V územní studii Český les máme nocovišť zhruba deset. Tedy síť pro lidi, kteří putují Českým lesem, aby si to mohli naplánovat od nocoviště k nocovišti," uvedl Peckert. CHKO volila místa podle potenciálu zájmu, kde nejsou zvýšené požadavky na ochranu přírody a kde se křižují turistické trasy. Správa CHKO nebude nocležiště provozovat, jako státní úřad na to nemá kapacity. "My je vyhradíme v souladu se zákonem a za dodržování provozního řádu bude zodpovědný provozovatel. Aby tam nebyl nepořádek a nebyl tam kemp, což budeme kontrolovat," dodal.

Přečtěte si také | U dálkových turistických tras najdete nově 31 přístřešků od Lesů ČR. V nouzi se v nich dá i přespat

CHKO s rozlohou 473 kilometrů čtverečních letos slaví 20 let existence. Podle ředitele chce být trvale klidovým územím pro relaxační pobyty a cyklo- a pěší turistiku. V Plzeňském kraji je alternativou turisticky zahlcené Šumavy pro ty, kteří si chtějí odpočinout v klidu a nepotřebují velké zázemí. Činnost a rozvoj staví na spolupráci s obcemi, krajem, lesy i soukromníky, všichni odmítají větší výstavbu.

reklama