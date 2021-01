V ČR se po roce znovu objevila ptačí chřipka, měly ji labutě Aktualizováno Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Victor Ranedo / Victor Ranedo / Ekolist.cz V okolí aktuálního výskytu veterináři tentokrát nebudou vymezovat ochranná pásma, to se u výskytu choroby u volně žijících ptáků dělá pouze v případě výskytu subtypu H5N1, který by mohl být pro člověka nebezpečný. Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali. V Česku se po necelém roce znovu objevila ptačí chřipka. Zatím je potvrzená u dvou uhynulých labutí na Zlivickém rybníku na Písecku, oznámili zástupci Státní veterinární správy (SVS). Nákaza se v poslední době vyskytla v mnoha evropských zemích, kde kvůli ní vybíjejí chovy drůbeže. Subtyp choroby je H5N8, což je nebezpečný virus pro ptačí populace, ale na člověka se nepřenáší. Na Písecku má firma Agpi v chovech asi 150.000 nosnic, řekl ČTK místopředseda představenstva Agpi Jan Čech. Drůbež mají zavřenou. Veterináři žádají chovatele drůbeže v regionu, aby ji zabezpečili, řekl ČTK ředitel jihočeské veterinární správy František Kouba. V pondělí 25. ledna projedná situaci krajský krizový štáb, řekla ČTK vedoucí oddělení krizového řízení kraje Marta Spálenková. V pátek se sejde krizový štáb ministerstva zemědělství. Podle ministra Miroslava Tomana (ČSSD) je nejdůležitější zamezit šíření nákazy do chovů. "Chovatelé by proto měli z preventivních důvodů zabránit kontaktu volně žijících a domácích ptáků. Je nutné přijmout opatření, která minimalizují rizika kontaminace vody, krmiva a podestýlky trusem volně žijících ptáků," řekl ministr. Mrtvé labutě ohlásil veterinářům starosta obce Čížová. "Máme pořád preventivní opatření, už nemáme co zvýšit. Všechno máme zavřené, zabezpečené proti letu malých ptáčků," řekl Čech. "Vyzýváme všechny občany, kteří chovají drůbež, aby si ji zabezpečili a nekontaminovalo se krmení a voda, aby byla zvířata nejlépe v zasíťovaném prostoru, aby tam volně žijící ptáci neměli přístup. Pokud by se vir dostal do chovů, budeme dělat opatření jako v roce 2017 - vyhlášení ohnisek, ochranných pásem, utracení veškeré populace," uvedl Kouba. V Evropě je podle něj teď asi 170 ohnisek nákazy přímo v chovech. V ČR se ptačí chřipka kromě loňska, kdy muselo být vybito kolem 137.000 ptáků, objevila po deseti letech v roce 2017 a také tehdy zasáhla i další evropské země. V Česku bylo kvůli nemoci tehdy vybito 98.000 ptáků, většinou v komerčních chovech. V zemi bylo skoro 40 ohnisek nákazy. V okolí aktuálního výskytu veterináři tentokrát nevymezí ochranná pásma, to se u výskytu choroby u volně žijících ptáků dělá jen u subtypu H5N1, který by mohl být nebezpečný i člověku. "Přesto provede SVS v aktuálním případě v oblasti deseti kilometrů kolem místa nálezu soupis komerčních chovů drůbeže a kontrolu dodržování biologické bezpečnosti," dodal mluvčí SVS Petr Vorlíček. Veterináři doporučují drobným chovatelům drůbeže, aby ji drželi v uzavřených prostorech a chránili ji před kontaktem s volně žijícími ptáky. "Zároveň vyzýváme občany, aby v případě nálezu uhynulých volně žijících ptáků v této oblasti ptáky nesbírali, ale informovali o této skutečnosti místně příslušnou krajskou veterinární správu," dodal ústřední ředitel SVS Zbyněk Semerád. Ptačí chřipka se loni objevila v lednu ve Štěpánově nad Svratkou na Žďársku v domácím chovu s 15 kusy drůbeže. Loni v únoru se pak v komerčním chovu ve Slepoticích na Pardubicku zlikvidovalo 7000 krocanů a 130 000 brojlerů. Viry ptačí chřipky jsou běžné u volně žijících ptáků a přenášejí se zejména trusem, který kontaminuje vodu nebo krmivo chovaných ptáků. Subtyp H5N8 potvrzený v komerčním chovu je nebezpečný pro ptáky, lidem neublíží. Naposledy kvůli nákaze omezilo obchod s ČR Rusko, Ukrajina, Filipíny, Tchaj-wan, Saúdská Arábie, Spojené arabské emiráty, Kuvajt, Hongkong, Maledivy a Peru. Virus takzvané ptačí chřipky se poprvé objevil v Hongkongu v roce 1997. Od té doby se rozšířil mezi drůbeží zpočátku hlavně v Asii a pak po celém světě. Vakcinace v chovech se neprovádí, je dokonce zakázaná. Postižená hejna se likvidují. Vysoce patogenní subtyp H5N8 způsobil rozsáhlé výpadky v produkci drůbežího masa počátkem roku 2014 v Asii a ještě do konce téhož roku se choroba přenesla do Evropy. reklama tisknout poslat Sdílet BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.

