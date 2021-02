V Dánsku vznikne první umělý ostrov na produkci energie

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Steffen Schobel / Flickr Energetický ostrov má být něčím na způsob pobřežní elektrárny, kam by směřovala elektřina ze stovek okolních větrných turbín. První fáze projektu počítá kolem roku 2033 s téměř 200 větrnými turbínami a s výkonem tří gigawattů.

V Dánsku vznikne první umělý ostrov na světě, který bude získávat a uchovávat větrnou energii ze Severního moře. Rozsáhlý projekt bude stát 210 miliard dánských korun (731 miliard Kč), a stane se tak nejdražší stavbou v dějinách země, uvedl dánský ministr energetiky a životního prostředí Dan Jörgensen. Dánsko díky ní zvýší podíl energie získávané z obnovitelných zdrojů, a přiblíží se tak cíli Evropské unie, kterým je stát se do roku 2050 klimaticky neutrální.

"Dánsko bude o jeden ostrov bohatší," citovala ministerstvo agentura DPA. Energetický ostrov o počáteční rozloze 18 fotbalových hřišť bude ležet zhruba 80 kilometrů od pobřeží Jutského poloostrova.

Země před časem avizovala, že bude množstvím obnovitelné energie zásobovat i své sousedy. Kdy se stavbou začne, zatím není jasné. Většina ostrova bude ve vlastnictví dánského státu, ale do projektu jsou zapojeny také soukromé společnosti.

Energetický ostrov má být něčím na způsob pobřežní elektrárny, kam by směřovala elektřina ze stovek okolních větrných turbín. První fáze projektu počítá kolem roku 2033 s téměř 200 větrnými turbínami a s výkonem tří gigawattů. Zásobovat elektřinou by podle informací vlády měl být schopen asi tři miliony evropských domácností. Posléze se má tato kapacita zvýšit na deset gigawattů, čímž by projekt mohl jednou pokrýt spotřebu energie deseti milionů evropských domácností.

