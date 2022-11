Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Jiří Adamovič / Jiří Adamovič / Geopark Ralsko

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

V geoparku Ralsko na Českolipsku připravují výsadbu další Aleje vzpomínek na památku zaniklých obcí v bývalém vojenském prostoru. V sobotu 19. listopadu budou zaměstnanci geoparku s dobrovolníky sázet u zaniklého dvora Ostroh jabloně a hrušně naroubované původními odrůdami, které přežily jako připomínka někdejšího osídlení. Zapojit se může i veřejnost, řekla ČTK ředitelka geoparku Lenka Mrázová.

Nejde o první podobný projekt, v minulých letech už takhle dobrovolníci vysázeli 70 ovocných stromů. Nová alej lemuje cestu do bývalé obce Dolní Novina, v budoucnu poskytne stín cyklistům na frekventované cyklostezce, kterou vybudovaly Vojenské lesy a statky. "Teď se bude sázet na místě, kde kdysi trénovali koně, po hospodářském dvoře na místě zbylo jen nevelké návrší, jehož jádrem je zarostlé zdivo původní vojenské hříbárny. Staré stromy a zbytky aleje připomínají, že zde kdysi lidé hospodařili," doplnila Mrázová.

Cílem projektu Alej vzpomínek je obnova historických alejí v místech zaniklých obcí a záchrana místy unikátních regionálních odrůd jabloní a hrušní, které geopark na svém území mapuje od roku 2016. V evidenci má už přes 300 stromů ze zaniklých obcí, jako jsou Kostřice, Křída, Holiček, Ostrov nebo Jabloneček. "Je málem neuvěřitelné, co vše dokázaly staré stromy, jež bývalým hospodářům poskytovaly stín a ovoce, bez veškeré péče přežít," doplnila ředitelka. Určit odrůdu původních stromů je podle ní velmi obtížné, u některých se to vůbec nepodařilo.

V minulých letech geopark zájemcům nabízel naroubované stromky. "Zájem o staré odrůdy je velký, dokonce i o ty ralské, ale my je letos na prodej nemáme. Jak jsme začali sázet, tak je trochu vabank, co se z těch roubů ujme. Letos máme tak akorát na výsadbu, plus ještě sázíme s dětmi na školních pozemcích," řekla Mrázová. Stromy sází vždy ve druhé polovině listopadu. "Pro ty listnaté stromy je to nejlepší, shodí listy a jsou zazimované a pak na jaře se už probudí na novém místě a mnohem lépe se ujmou," dodala.

Geopark Ralsko vznikl jako sedmý v Česku před šesti lety. Zahrnuje oblast téměř 300 kilometrů čtverečních v katastru Ralska, Doks a Hamru na Jezeře na Českolipsku. Je zajímavý nejen svou přírodou, má i bohatou historii, lidé tam žili přes 700 let. Oblast byla kdysi prosperující krajinou s množstvím malebných soběstačných vesniček roztroušených mezi lesy a poli. Ve 20. století ale tento historický ráz kulturní krajiny hrubě narušil pobyt tří armád - nejprve československé, pak německé a nakonec sovětské. Geopark Ralsko se teď snaží vrátit do oblasti život.

reklama