V Itálii se našli další dva uhynulí medvědi, úřady zkoumají, zda jde o pytláctví

V lesích na severu Itálie se našli další dva uhynulí medvědi, celkem tak za posledního půl roku uhynulo už sedm jedinců. Napsal o tom deník Corriere della Sera. Úřady zkoumají, co smrt zvířat způsobilo, a zatím nevylučují ani to, že šlo o pytláctví. Ochránci přírody upozorňují, že nelegální lovce mohl povzbudit přístup úřadů, které nařídily utracení problematických medvědů poté, co letos v dubnu medvědice v horách napadla a zabila mladého běžce.

Poslední dva mrtvé medvědy nahlásily obce Bresimo a Ronzone v oblasti Tridentska. Odborníci nyní zkoumají, zda zvířata zemřela přirozenou smrtí, po střetu s jinou šelmou nebo kvůli pytláctví. Předtím se dva uhynulí medvědi našli v dubnu, dva v červnu a jeden v září, kdy šlo o medvědici s kódovým označením F36, která měla mládě. Tu chtěl nechat utratit šéf provincie Tridentsko Maurizio Fugatti poté, co v lese honila dva turisty.

Podle ochránců přírody nyní v Itálii panuje vůči medvědům "atmosféra strachu a nenávisti", což podle nich otevírá pole působnosti pro pytláky. Italská liga na ochranu zvířat (Leidaa) chce kvůli případům uhynulých medvědů podat stížnost, napsala agentura APA. "Nadprůměrné množství (uhynulých medvědů) naznačuje, že někteří možná zahynuli lidskou rukou," uvedli ochranáři.

Fugatti letos prosazoval utracení šelem, které jsou považovány za nebezpečné, jeho rozhodnutí ale nakonec zvrátil soud.

Medvědi se v Itálii do volné přírody vrátili na konci 90. let minulého století v rámci programu financovaného z evropských fondů. Do hor byla tehdy vypuštěna desítka medvědů ze Slovinska. Od té doby ale jejich počet přesáhl stovku, což kritizují zemědělci, chovatelé dobytka i místní úřady. Ty by chtěly počet medvědů žijících v této turisty hojně vyhledávané oblasti snížit.

