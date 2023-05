V jaderné elektrárně Temelín převezli použité palivo do skladu

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Technici v Temelíně převezli do skladu použitého paliva tři kontejnery, 57 palivových souborů. Sklad je teď plný zhruba ze 40 procent. Pod dohledem kamer Mezinárodní agentury pro atomovou energii tam budou kontejnery až 60 let. Teď se odborníci připravují na to, že zavezou do reaktoru prvního bloku nové palivo. První blok energetici plánovaně odstavili kvůli výměně paliva 7. dubna. Energetici při dvouměsíční odstávce vymění čtvrtinu paliva.Práce s kontejnery trvaly dva týdny. Pomocí dálkově ovládaného zavážecího stroje pod vodou nejdřív umístí odborníci do každého z kontejnerů 19 palivových souborů. Ještě pod vodou usazují vnitřní víko kontejneru. Už mimo bazén, ale stále na reaktorovém sále pak kontejner odvodňují a vysoušejí. "Při vakuovém sušení se v kontejneru snižuje tlak až na setinu atmosférického tlaku. Jenom vlastní vysoušení zabere téměř den," řekl ředitel temelínské elektrárny Jan Kruml.

Sklad použitého paliva je v areálu elektrárny. Nyní je ve skladu 63 kontejnerů, vejde se jich tam 152. "Ve třech kontejnerech, které jsme přesunuli do skladu, je 57 palivových souborů. Díky nim mohla elektrárna vyrobit elektřinu, která odpovídá přibližně devítiměsíční spotřebě všech českých domácností," uvedl člen představenstva ČEZ Bohdan Zronek.

ČEZ skladuje použité jaderné palivo v areálech Temelína i Dukovan. V Dukovanech mají dva sklady, na 193 kontejnerů. Temelínský sklad s kapacitou 152 kontejnerů je v provozu od roku 2010. Stát počítá s lokalitou Janoch u Temelína jako s jednou ze čtyř možných, kde by mohlo být v budoucnu i hlubinné úložiště radioaktivního odpadu.

V Temelíně začala dvouměsíční odstávka prvního bloku 7. dubna. Energetici při ní vymění čtvrtinu paliva, zkontrolují bezpečnostní systémy, parogenerátor či hlavní cirkulační čerpadlo. Plánují 82 investičních akcí. I s dodavateli se do odstávky zapojí asi 1000 lidí. Odstávka druhého bloku začne ve druhé polovině srpna, jak informoval temelínský mluvčí Marek Sviták.

Temelín je největším výrobcem elektřiny v zemi, kryje zhruba pětinu domácí spotřeby. ČEZ spustil elektrárnu v prosinci 2000. Loni vyrobil Temelín 16,29 terawatthodiny (TWh) elektřiny, letos od začátku roku 5,8 TWh.

