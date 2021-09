V Krkonoších bylo v létě méně turistů než loni, na Sněžce opět nápor

Jaroslav Řezáč 29.9.2021 16:32 Reaguje na Svatá Prostoto

to je v podstatě jedno. Ono to odpovídá jakési povrchní turistice tendenci, která je po celém světě. Zkrátka se turistika zaměřuje v této společnosti na výkon a zdolávání nejvyššího. Je to takové laciné ale je to tak. Žene je ego, si tu svojí egoistickou vějičku vyvěsit na nejvyšší vrchol, aby si mohli odškrtnout, že byli v Krkonoších.

Dnes je turismus zaměřen na výkony a zejména na ego a konečně, žádné horské vrcholy nejsou nafukovací. Lidi už dneska neumí jít do lesa či hor jen tak...musí něčeho dosahovat a když to není o výšce, tak se honí za časomírou a nebo za kilometry.

