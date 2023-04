V lese na severovýchodě Itálie medvěd usmrtil běžce, úřady chtějí odstřel

pavel peregrin 9.4.2023 07:07

Vědecké zkoumání četnosti útoků? To už začíná být dost k smíchu a netřeba zkoumat.Lidí je víc, medvědů je víc, to samé za nějaký čas může nastat u nás s vlky a každý si hájí to své. Medvědi a vlci svůj nerušený operační prostor, lidé svoje volnočasové aktivity a zákonitě pak dojde ke "střetu zájmů".

Pokud tedy lidé chtějí do naší naprosto změněné krajiny opět introdukovat tyto šelmy, budou se muset nastavit jasná pravidla chování pro oboje- medvědy, vlky i člověka. A dokud tato prostá pravda odpovědným úředníkům nedojde, tak takovéto excesy budou přibývat.

