V Libereckém kraji by měla v červnu začít první stavba financovaná z Fondu Turów

Jaroslav Řezáč 2.5.2023 08:32

nejvíc je zajímavé, že prý důl Turow neovlivňuje své okolí, po té co byla instalovaná zeď, přičemž je v účinnosti pouze rok, ale jásají už dnes a měsíc po tom se člověk dozvídá, že Hrádek potřebuje vodu, protože je jí nedostatek a potřebuje posílit zdroje... kraj to představí jako " KONEČNĚ" se postaví vodovod do Uhelné, to že v Uhelné stačili vždy se studnami už nějak není zmíněno.

Pan hejtman " trojzemí" z Hrádku, má rodinné vazby do Bogatyně a za kámoše starostu Žitavy, trochu moc židlí a zájmů na jednoho hejtmana.

Pak se vlastně v rámci korekce dozví, že za vše může stát, že za 50 let nepostavil vodovod do Uhelné...no nevím, ale tady někdo strká hlavu do "DOLU"

