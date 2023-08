V Líních, kde zvažuje VW stavět gigafactory, zahájí sanaci kontaminovaných míst

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Státní podnik DIAMO dokončil plán na odstranění ekologických zátěží areálu letiště Líně u Plzně, kde zvažuje automobilka Volkswagen (VW) postavit továrnu na baterie do elektroaut za 120 miliard korun. Kontaminaci areálu, jejíž nutnost potvrdil geologický průzkum v první polovině roku, zavinila činnost armády, která tam působila od roku 1952 přes 40 let. Areál by měl být sanovaný za rok, řekl ČTK mluvčí státní agentury CzechInvest David Hořínek.

"Pro koncern Volkswagen, který je potenciálním investorem gigafactory,, jenž má na místě vzniknout, je dekontaminace pozemku jednou z podmínek pro případnou realizaci investice," řekl David Petr z CzechInvestu, hlavní koordinátor projektu strategického podnikatelského parku (SPP), který chce v Líních vybudovat stát, jenž investici VW podporuje. Vláda loni v červenci stanovila klíčové stavby v lokalitě a je připravena dát na ně devět miliard korun.

VW se má rozhodnout, zda zvolí pro investici ČR, už brzy. Ministr průmyslu Jozef Síkela (STAN) v květnu po jednání s okolními obcemi v Dobřanech ČTK řekl, že finální dohoda mezi ČR a VW má být uzavřena do letošního prosince.

Kontaminováno je okolí bunkrů 1, 2 a 5. Zjistila to mezinárodní akreditovaná laboratoř na 100 vzorcích zemin a 27 vzorcích podzemní vody odebraných k analýze. "Výsledky potvrdily zbytkové zamoření způsobené leteckým petrolejem, kerosinem, jako důsledek špatného skladování paliva nebo nevhodného nakládání s odpady," uvedl mluvčí.

Sanace bude součástí plánované výstavby SPP. "Půjde o demolice bunkrů, vyčištění a demontáže nádrží a odtěžení kontaminovaných zemin tak, aby ve specializovaném zařízení mohla být provedena biodegradace v nich vázaných ropných látek. Zbytkové znečištění v podzemních vodách bude rozloženo pomocí aktivovaného peroxidu vodíku." řekl Hořínek.

Během dekontaminace se bude sledovat kvalita podzemních vod a odtěžovaných zemin, aby se dosáhlo hodnot stanovených Českou inspekcí životního prostředí, která sanační plán schválila. "Díky dosavadním průběžným sanačním pracím je možné zvládnout celkovou sanaci do 12 měsíců,” uvedl Petr.

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) eviduje části areálu letiště v Systému evidence kontaminovaných míst SEKM jako lokalitu se zdravotním rizikem. "Záměrem SPP se v Líních může vyřešit dlouholetá ekologická zátěž," řekl Richard Přibyl z oddělení sanace MŽP. Podle něj je těchto lokalit v ČR hodně a na obnovu jejich ekonomického potenciálu dlouhodobě chybí odborníci i peníze. V SEKM je přes 10.000 kontaminovaných míst nebo lokalit s podezřením na kontaminaci, asi 380 vyžaduje sanaci. Líně patří k plošně nejrozsáhlejším.

Vláda po dohodě s okolními obcemi nedávno rozhodla, že se SPP zmenší na 280 hektarů z původních 700. Letecká záchranná služba tam zůstane. VW vybírá mezi Polskem, Maďarskem a Líněmi, kde by továrna zaměstnala do 4000 lidí. Její stavbu odmítají aerokluby a piloti využívající fungující záložní armádní plochu, v některých okolních obcích běží petice proti stavbě. Druhý červencový týden začala skupina občanů v Plzni sbírat podpisy pro vyhlášení referenda v krajském městě, jehož vedení zatím gigafactory nechce.

