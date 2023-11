Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

V mělnickém útulku letos výrazně vzrostl počet přijatých psů i koček. Už během října byla čísla na hodnotách, které byly loni za celý rok. Loni prošlo útulkem 364 zvířat, z toho 190 psů a 168 koček. V polovině letošního října už byl počet koček stejný a počet psů dosáhl téměř 180. Situace je letos podstatně horší než v předchozích letech, uvedla za Útulek DogPlanet Mělník Jitka Kovaříková.

"V podstatě téměř denně máme dva až tři hovory, kdy nám lidé volají, že potřebují umístit psa nebo kočku, nebo že nalezli koťata," popsala Kovaříková. Útulek podle ní nejvíc potřebuje krmení v podobě kapsiček pro koťata, kočičí podestýlku, určité typy krmiva a také peníze především na veterinární výdaje.

Kapacita útulku je 37 psů a 40 koček, průběžně v něm bývá kolem 30 psů a 30 koček. Minulý rok se z něj 136 psů vrátilo majiteli, do útulku se dostali kvůli útěku. Nový domov se podařilo nalézt 45 psům, devět psů zůstalo v útulku do letošního roku. Domov v roce 2022 našlo i dalších 12 psů nalezených předloni.

Kočky se původnímu majiteli loni vrátily z útulku jen dvě, 85 má už nového pána. "62 koček jsme vykastrovali a vypustili zpět do původní lokality, 12 koček uhynulo nebo bylo utraceno (většinou to byly fatální následky srážky s autem apod., sedm koček zůstalo v útulku do letošního roku," doplnila Kovaříková. Kromě toho útulek v předchozím roce přijal tři hlodavce a tři papoušky.

Mělnický útulek patří městu, spolek DogPlanet jej provozuje od roku 2021 na základě výběrového řízení. Pořádá i akce pro veřejnost, například 16. prosince odpoledne Vánoční buřtopečení. Jeho součástí bude prohlídka útulku a možnost zakoupení kalendářů a dalších originálních dárků, výtěžek půjde na podporu útulku. Připravený bude táborák a občerstvení a před útulkem bude ozdobený stromeček, pod který bude možné přinést dárky pro psy a kočky.

reklama