V nádrži na Mostecku hromadně uhynuly ryby, zřejmě se propadlo dno staré důlní šachty

V nádrži Farského v Horním Jiřetíně na Mostecku hromadně uhynuly stovky až tisíce kilogramů ryb. ČTK to dnes řekl Jan Skalský, mluvčí Českého rybářského svazu, Severočeského územního svazu. V nádrži se zřejmě propadlo dno do bývalé podzemní šachty po těžbě uhlí. Hladina klesla o několik centimetrů, voda je zakalená do šeda až do bíla a je silně cítit po sirovodíku. Na místě platí dočasný zákaz rybolovu.

"Dneska tam pracují pánové a stále se snaží zachránit část ryb a zbytek se likviduje, bude se muset odvézt do kafilerie," uvedl Skalský. Škody zatím nelze vyčíslit, uhynulé ryby jsou pravděpodobně i na dně nádrže.

"Bude se to sbírat pravděpodobně i několik dní, než se všechno odstraní," řekl Skalský a dodal, že uhynuli mimo jiné sumci, kapři a cejni.

Nádrž vznikla rekultivací, vypuštění zřejmě není podle mluvčího možné. "Dá se předpokládat, že došlo k propadu dna do staré šachty a z té právě unikly jedovaté plyny," uvedl Skalský s tím, že Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) odebírá vzorky. Výsledky napoví, jaké látky do vody unikly.

Případ vyšetřuje vodoprávní úřad Litvínov. "Inspektoři z Oblastního inspektorátu ČIŽP v Ústí nad Labem byli k případu povoláni hasičským sborem. Odebrali vzorky povrchové vody z rybníka ke stanovení obsahu kyslíku, amoniakálního dusíku (NH3), CHSK (chemická spotřeba kyslíku), pH a sirovodíku. Výsledky analýz by měly být k dispozici zhruba do jednoho týdne," řekla ČTK mluvčí inspekce Radka Nastoupilová.

