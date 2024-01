V Novohradských horách vznikla rezervace velkých kopytníků, zatím v ní žijí dva pratuři

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Michal Köpping / Česká krajina

Zatím dva pratuři našli domov v nové rezervaci velkých kopytníků v Novohradských horách na Českokrumlovsku. V budoucnu by k nim měli přibýt ještě divocí koně. Jde o třetí rezervaci tohoto druhu v Jihočeském kraji. ČTK to řekl Dalibor Dostál z organizace Česká krajina, která na projektu spolupracuje.

Prvního pratura do Novohradských hor přepravili z rezervace ve středočeských Milovicích na konci loňského roku. Druhého se dlouho nepodařilo odchytit, do jižních Čech mohl být převezen až včera. "Zatím pro žádnou rezervaci nebyl odchyt zvířat tak komplikovaný. První pokus o odchyt se uskutečnil koncem září, ale nebyl úspěšný. V prosinci se pak podařilo uspat a odvézt jen jedno zvíře. Musíme poděkovat zakladatelům novohradské rezervace za trpělivost a za to, že se nenechali těmito komplikacemi odradit," uvedl Dostál.

Na jihu Čech se rezervace velkých kopytníků nachází ještě u Třeboně na Jindřichohradecku a u Lipna nad Vltavou na Českokrumlovsku. Rezervace v Novohradských horách se rozkládá na ploše asi deseti hektarů, ale postupně by se měla rozrůst až na 50 hektarů.

Česká krajina je nezisková organizace, která usiluje o ochranu biologické rozmanitosti a zmírňování dopadů klimatických změn na přírodu i člověka a adaptaci krajiny na změny klimatu. Jednou z jejích hlavních činností je vytváření sítě nestátních přírodních rezervací, které umožní přežití ohrožených druhů rostlin a zvířat, případně jejich návrat do oblastí, kde byly v minulých staletích vyhubeny.

Nejznámější prostor, který Česká krajina využívá, je ve středočeských Milovicích v lokalitě o rozloze více než 200 hektarů. Na pozemcích tam jsou stáda divokých koní, praturů a zubrů.

