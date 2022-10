V NP České Švýcarsko se podařilo v den propuknutí požáru zachytit skupinu vlčat

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Vlci se začali na území ČR vracet zhruba v posledních pěti letech. Ilustrační foto

V Národním parku České Švýcarsko se podařilo zachytit skupinu šesti vlčat. Fotopast je vyfotila 24. července, tedy v den, kdy začalo v národním parku hořet. Jeden z dospělých vlků, který se na území rezervace také zabydlel, se podle odborníka z České zemědělské univerzity Lukáše Žáka do oblasti požáru už nevrátil. Pohybuje se teď v jiné lokalitě, řekl ČTK.

Požár, který zasáhl České Švýcarsko, se podařilo hasičům uhasit po 20 dnech. Oheň zasáhl plochu přesahující 1000 hektarů. Policie vyšetřuje událost jako obecné ohrožení.

"V nové smečce, která se pohybuje na severu, je šest vlčat plus rodiče. V jižní a centrální části nemáme o počtu vlků přesné informace. Jedna smečka tam byla několik let, ale přesídlila se. Teď je tam jedno až dvě zvířata, ale to je s otazníkem," uvedl k počtu vlků Žák. Pohyb šelem sledují odborníci nejen pomocí fotopastí, zkoumají i jejich trus, a na jednoho samce se dokonce podařilo připevnit obojek. Jedná se o otce štěňat. "Je pravda, že od té doby, co začal požár, tak se do té oblasti neodvážil. Přestože požár do jeho teritoria přímo nezasáhl," řekl Žák s tím, že vlčata byla od požáru daleko.

Obojky s GPS zařízením má pět vlků v zemi. Pomocí nich se dá dohledat také kořist, kterou zvířata uloví. Vlci se na Děčínsku zabydleli i díky kůrovcové kalamitě. Souše v roklinách, kam prakticky lidská noha nevkročí, poskytují zvířatům klid i prostor pro lov. Přemnožená lesní zvěř jako jsou srny ale také divočáci jim zase poskytují dostatek potravy. Nejvíc vlkům podle Žáka chutnají mláďata divočákům a srnčí maso. Jejich kondici i další informace odborníci zjišťují právě rozborem vlčího trusu.

Fotopasti jsou v národním parku umístěny v několika lokalitách. Než se k nim vlci odváží přiblížit, nějaký čas to trvá. Podle Jakuba Judy ze správy národního parku se zvířata v okolí zařízení začnou pohybovat až ve chvíli, kdy z nich necítí lidský pach. Kvůli tomu se záběry z fotopastí stahují až po nějaké době. Aktuálnější záběry národní park zatím nemá.

Vlci se začali na území ČR vracet zhruba v posledních pěti letech. Na Broumovsku se kvůli tomu, že likvidují hospodářská zvířata, uskutečnila v září demonstrace místních farmářů. V národním parku však není důvod k obavám, uvedl Juda. "Pohybuji se v oblasti, kde se nachází i ta vlčí smečka, a nikdy jako zaměstnanec parku jsem neměl šanci ani vlka zahlédnout. Vlk se straní a je opravdu velká náhoda, že ho spatří," řekl Juda.

