V Pardubicích se za dva měsíce provozu re-use centrum osvědčilo

Lidé nosí knihy, různé sklenice, hrníčky, hrnce, ale také lyže, kočárky nebo autosedačky. Ilustrační foto

Nové re-use centrum v Pardubicích je po dvou měsících provozu zavedeným místem, kam lidé odkládají nepotřebné věci. Brzy pak předměty denní potřeby najdou nové uživatele. ČTK to řekla mluvčí Služeb města Pardubic Klára Sýkorová. "Máme velkou radost, že nám věci ubývají, ale současně, že nám Pardubáci věci přinášejí. Lidé jsou rádi, že věci nezahodí, že jim dají druhý život," uvedla.

Tento týden si přišla centrum prohlédnout také Ukrajinka Ina, hledala zrcadlo, koloběžku a brusle pro dceru. Nakonec si odnesla drobné nádobí. ČTK řekla, že informace o re-use centru našla na facebooku.

Lidé nosí knihy, různé sklenice, hrníčky, hrnce, ale také lyže, kočárky nebo autosedačky. Občas zaměstnanci přivezou odložené funkční věci do re-use centra z jiných sběrných dvorů.

"Obrat je tady deset patnáct lidí každý den. Myslím, že na dvůr, který je tak 'zašitý', je to hodně dobré. Obměňuje se hodně keramika, sklo a sem tam nábytek," řekl Petr Poláček ze sběrného dvora. Lidé platí obvykle za věci doporučenou částku, pohybuje se od deseti do 200 korun, dodal.

V Pardubickém krají vznikají re-use centra od roku 2018, nově ho otevírá i Ústí nad Orlicí. Jako jediné nabízí věci ke zpětnému použití zdarma, ostatní sběrná místa za menší částku prodávají.

"Věříme, že obyvatelé Ústí nad Orlicí v centru uloží to, co nepotřebují, a poslouží jim to, co tam někdo nechal. Každý z nás může přemýšlet o tom, jestli věc, kterou už nepotřebuje, musí vyhodit, nebo ji může využít někdo jiný. Vše se časem stane odpadem. Je na nás, kolik toho odpadu bude," řekla Markéta Vojvodíková z orlickoústecké městské firmy Tepvos.

