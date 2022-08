Licence | Volné dílo (public domain) Foto | jcesar2015 / jcesar2015 / Pixabay Ilustrační foto

V Pardubickém kraji se stále více rozšiřuje pěstování sóji. Podle údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ) bylo touto plodinou letos oseto 4018 hektarů, což je o 87 procent více než před rokem, v roce 2014 to bylo 316 hektarů. Pěstuje se hlavně v níže položených oblastech Pardubicka a Chrudimska. Podobný trend lze sledovat v celé zemi.

"Jednak se to přidává do krmných směsí, takže zemědělci si tím pomůžou, že to nemusí draze kupovat. Cena sóji je poměrně dost vysoká, protože se před delší dobou zakázal dovoz geneticky modifikované sóji z jižní Ameriky," řekl ČTK ředitel Okresní agrární komory Pardubice Josef Štěpanovský. Podle něj je sója také dobrá meziplodina v osevním postupu a jsou na ni poskytovány dotace. "Tím, jak ubývá živočišná výroba a přestávají se pěstovat pícniny, které byly vhodné jako meziplodiny, tak se hledají jiné alternativy," dodal Štěpanovský.

Podle ředitelky Krajské agrární komory Vandy Rektorisové se pěstování sóji vyplatí kvůli dobrým cenám. "Není to pro nás typická plodina, to je pravda, je to pro teplé oblasti, ale poměrně se jí u nás daří, takže výnosy jsou uspokojivé," uvedla Rektorisová.

Osevní plochy sóji jsou v Pardubickém kraji stále v menšině ve srovnání s tradičními plodinami. Obilovinami bylo letos v regionu oseto 82 858 hektarů, řepkou 24 686 hektarů.

