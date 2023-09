V plzeňské zoo se v srpnu narodila čtyřčata vzácných lvů berberských

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | William Beem / Flickr Lev berberský je velká, v přírodě již vyhynulá kočkovitá šelma, poddruh lva. V zajetí přežívá několik posledních desítek kusů.

Čtyřčata vzácných lvů berberských se 9. srpna narodila v plzeňské zoologické zahradě. Jednoho samečka a tři samice přivedla na svět desetiletá Tamika, pocházející ze zoo v Hannoveru. Otcem je dvanáctiletý Mates. Lvíčata zatím návštěvníci neuvidí. Samice je s nimi v uzavřené vnitřní expozici. Podle toho, jak budou mláďata prospívat, rozhodnou chovatelé o zpřístupnění expozice a později i o spojení se zbytkem tlupy, řekl ČTK mluvčí zahrady Martin Vobruba.

Lvy berberské chová plzeňská zoo od roku 2002 a množí se tu od roku 2016. Od té doby se zde podařilo ze sedmi porodů dvou samic odchovat včetně letošních čtyřčat 15 mláďat. Pětkrát je porodila Tamika. Mladí lvi zatím dobře prospívají, při dnešní kontrole vážili čtyři kilogramy. Než ve velikosti doženou své rodiče, ještě chvíli potrvá. Dospělý samec může vážit až 200 kilogramů a měří až 2,8 metru, lvice jsou menší.

V zoo nyní žije početná lví skupina. Kromě Tamiky a jejích čtyřčat je to Mates a tři jeho a Tamičiny loňští potomci s arabskými jmény Ghazanfar, Ghizléne a Ghalíya. Návštěvníci je mohou vidět ve velkém venkovním výběhu. Odděleně od nich žije ještě tříletý samec Fazan, který na podzim odcestuje do svého nového domova. Lvi narození v Plzni jsou například ve Francii, Rakousku nebo v zoologických zahradách Chleby na Nymbursku a Hodonín. Letošní mláďata by měla podle tradice dostat arabská jména, tentokrát začínající na písmeno "H".

Zoo loni za 31 milionů korun přebudovala 20 let starý venkovní výběh lvů. Úpravy výběhu si zčásti vyžádala nová pravidla a požadavky na bezpečnost Evropské asociace zoologických zahrad a akvárií. Část vodního příkopu je zasypaná a lvům se tak zvětšil prostor výběhu z 800 na 1400 metrů čtverečních. Zbývající vodní příkop se rozšířil ze šesti na osm až devět metrů, jeho hloubka je 2,5 metru, podél něj mohou návštěvníci šelmy sledovat z 26 metrů dlouhé vyhlídky s nízkou skleněnou stěnou. V okolí výběhu zoo vybudovala nové expozice věnované Maroku a životu jeho obyvatel, Berberů.

Lvi berberští jsou ve volné přírodě už asi 80 let vyhubeni. Největší chovná skupina 30 až 40 zvířat žije v marockém hlavním městě Rabatu. V Evropě je největší chovná skupina právě v Česku. Berberské lvy kromě Plzně chovají také zoologické zahrady Dvůr Králové, Chleby, Hodonín, Liberec či Olomouc. Před lvy berberskými chovala plzeňská zoo téměř nepřetržitě už od 40. let minulého století lvy pustinné. Naposledy se rozmnožili v roce 1974.

