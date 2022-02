V Praze proběhne světový kongres environmentální výchovy

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Justina Danišová / Justina Danišová / Učíme se venku Odvaha zkoumat jiné perspektivy je to, co nás posouvá dál. Na ilustračním snímku zkoumají děti žížalu.

V březnu bude Praha hostit jednu z nejvýznamnějších mezinárodních událostí v oblasti environmentální výchovy a vzdělávání pro udržitelnost, 11. ročník Světového kongresu environmentální výchovy ( World Environmental Education Congress ). Jeho ústřední myšlenkou je budování mostů mezi různými přístupy k environmentální výchově a vzdělávání pro udržitelný rozvoj, přes mezinárodní hranice, mezi formálním, neformálním a komunitním vzděláváním a mezi výzkumnými pracovníky a praktiky na celém světě.

Jedním z klíčových řečníků bude americký pedagog David Sobel, jeden ze zakladatelů tzv. místně zakotveného učení, usilujícího o propojování škol a místních komunit. Na kongresu budou mít své příspěvky i další světové osobnosti ekovýchovy, například Arjen Wals, Karen Malone, David Orr, Heila Lotz-Sisitka, Judy Braus, Franz X. Bogner či Bruce Johnson.

„Někdy se nám, pracujícím na univerzitách, zdá těžké najít společnou řeč s odborníky z praxe. Podobně obtížně hledají řeč vzdělavatelé s politiky či podnikateli,“ líčí Jan Činčera z Masarykovy univerzity, který je vedoucí organizačního výboru a vědeckého výboru kongresu. „Pro dobře fungující environmentální výchovu k sobě ale potřebujeme najít cestu,“ pokračuje. „Teorie a praxe jsou ve vzdělávání spojené nádoby. Když je od sebe odřízneme, začne z obou mizet voda. Když si budeme dělat ekovýchovu jen na svém písečku a nebudeme vědět o ostatních, můžeme celý život opakovat stejné chyby a nikdy na ně nepřijít. Je to odvaha přejít řeku a zkoumat jiné perspektivy, co nás posouvá dál.“

Kongres se koná 14.–18. března 2022 v Praze, možná je fyzická či online účast, řada doprovodných akcí se ale bude konat i mimo hlavní město. Kongres probíhá tzv. hybridní formou – přednášky, diskuse a workshopy tedy budou probíhat jak v Praze a okolí, tak i na virtuální platformě s těmi, kdo nemohli přijet.

Souběžnou akcí je i environmentální kongres mladých (Youth Environmental Education Congress), který se bude konat 13. až 17. března. Akce je pro účastníky a účastnice ve věku 14–26 let, kteří jsou aktivní v občanských, environmentálních, klimatických a podobných iniciativách. Ve středu 16. 3. dojde k propojení Kongresu mladých s kongresem WEEC. Zástupci a zástupkyně Kongresu mladých představí výstupy a požadavky na změny v oblasti vzdělávání: Youth Challenge: Bridging Our Education and Participation in Times of Climate Urgency.

