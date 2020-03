V Praze se znovu otevřela většina sběrných dvorů

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | portalzp.praha.eu V Praze se včera opět otevřela většina sběrných dvorů, které provozují firmy najaté magistrátem a které byly z důvodu šíření nákazy novým typem koronaviru uzavřeny.

V Praze se včera opět otevřela většina sběrných dvorů, které provozují firmy najaté magistrátem a které byly z důvodu šíření nákazy novým typem koronaviru uzavřeny. Za zpřísněných podmínek znovu funguje 13 z nich, další tři budou v provozu ode dneška. Dva zůstanou uzavřeny i nadále. Magistrátu o tom informoval na webu

Do sedmi dvorů, které provozuje městská firma Pražské služby, budou lidé přivážející odpad pouštěni pouze po jednom a otevírací doba se ve všední dny zkrátí od 8:30 do 16:00 namísto obvyklých do 18:00. V sobotu budou mít dvory otevřeno mezi 8:30 a 14:00, o nedělích a svátcích bude zavřeno. Provoz zařízení bude zajišťovat snížený počet zaměstnanců. U zařízení provozovaných dalšími firmami většinou zůstává standardní otevírací doba.

Lidé podle magistrátu začali velkoobjemový odpad odkládat u běžných kontejnerů. "Reagujeme tak na požadavky městských částí, které se na nás začaly s problémem obracet. Jednali jsme se všemi provozovateli dvorů a našli shodu na systému provozu," uvedl primátorův náměstek Petr Hlubuček (STAN).

V Praze v souvislosti s nouzovým stavem nefunguje ani mobilní sběr nebezpečného odpadu, Pražské služby také pozastavily přistavování kontejnerů na objemný odpad. Kontejnery zajišťují kromě Pražských služeb také městské části, některé z nich službu provozují i nadále. Je to případ Prahy 5 nebo Prahy 8. Svoz běžného odpadu funguje standardně.

