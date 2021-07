V pražské botanické zahradě začala stavba nového pavilonu

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Nový výstavní pavilon v jižní části botanické zahrady v pražské Troji by měl být hotový na jaře roku 2023. Ve dvou nových budovách bude mimo jiné zázemí pro návštěvníky a zaměstnance zahrady, multifunkční sál a obchod se suvenýry, sdělila mluvčí zahrady Michaela Bičíková. Zřizovatelem trojské botanické zahrady je hlavní město.

"Výstavní pavilon i provozní objekt jsou navrženy tak, aby se v rámci okolních expozic neuplatňovaly příliš výrazně nebo rušivě. Budou zde využity přírodní materiály a celkově je stavba pojata spíše jako pozadí pro dominantní popínavou zeleň," uvedl vedoucí stavebního oddělení botanické zahrady Václav Jůzko.

Pavilon, jehož podobu navrhli architekti ze studia AND, bude stát při ulici Nádvorní. Výstavní a provozní budovu bude spojovat pergola. V objektech, které budou mít některé stěny prosklené, bude návštěvnické centrum a technické zázemí pro zaměstnance zahrady. Počítá se také s obchodem se suvenýry a rostlinnými specialitami z botanické zahrady. Ústředním prostorem ve výstavním pavilonu bude multifunkční sál, který má sloužit pro pořádání výstav, přednášek a vzdělávacích akcí, dodala mluvčí.

Stavba by podle smlouvy mezi firmou OHL ŽS, která vyhrála výběrové řízení, a botanickou zahradou měla stát 99,95 milionu korun. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla podle dokumentů k zakázce zveřejněných ve věstníku veřejných zakázek 95 milionů korun bez DPH.

Kvůli výstavbě pavilonu se přesunula pokladna a vstup do zahrady, umístěné v ulici Nádvorní. Ty jsou nově na konci této ulice, blíže vinice svaté Kláry.

V zahradě se nyní připravuje rovněž nový vstup na severu areálu z ulice K Pazderkám. Ten by měl být po svém dokončení hlavním vstupem do zahrady. Podle dřívějšího vyjádření náměstka pražského primátora Petra Hlubučka (STAN) by měla být budova s velmi nízkou spotřebou energie, a k dispozici by v ní měla být kavárna, restaurace, přednáškový sál či subtropický skleník. Odhadem by měla stát asi 300 milionů korun a mohla by být započatá v roce 2023.

Ještě letos by se podle Bičíkové měl začít stavět most, který spojí část botanické zahrady okolo skleníku Fata Morgana s ostatními částmi areálu zahrady. Návštěvníci zahrady tak nebudou muset kvůli návštěvě skleníku areál zahrady opouštět, jako to bylo nutné dosud. V současnosti se také dokončuje stavba vodovodu, díky němuž bude možné pro zavlažování rostlin v zahradě využívat vodu z Vltavy.

Botanická zahrada hlavního města byla založena v roce 1969. Celoročně přístupná je od srpna 1992, jde o příspěvkovou organizaci hlavního města. V 90. letech do správy získala vinici sv. Kláry. Před více než 15 lety byl otevřen tropický skleník Fata Morgana.

