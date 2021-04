V pražské zoo nově chovají původního karase obecného

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Zoo Praha Karas obecný je výjimečný i tím, že dokáže přežít i v zarůstajících vodách s nedostatkem kyslíku. Rizikem pro karase obecného je však karas stříbřitý, který jej z původních stanovišť vytlačuje a kříží se s ním.

Pražská zoologická zahrada s Biologickým centrem Akademie věd ČR pracují na záchraně karase obecného, kterého z českých vod téměř zcela vytlačil invazní karas stříbřitý. Asi 160 jedinců původního druhu zoo vypustila do bývalého mlýnského náhonu v areálu zahrady. V plánu je tento původní druh karase nasazovat i v dalších místech v Česku. Zoo to dnes oznámila v tiskové zprávě.

"Po vytvoření záložní populace našeho původního karase obecného v areálu Zoo Praha by mělo následovat jeho vypouštění do dalších vod. Typickým příkladem by mohly být návesní rybníčky," uvedl ředitel pražské zoologické zahrady Miroslav Bobek.

Karas obecný je všežravá ryba, která dorůstá zhruba 30 centimetrů a váží až jeden kilogram. Tvarem těla se podobá kaprovi, tělo karase ale může mít různý tvar, může být štíhlý nebo vysokotělý. Vysokotělou formu karas nabývá v případě, že se v jeho okolí vyskytuje rybí predátor jako například štika. Rozměrný tvar těla má predátora odrazovat od útoku.

Karas obecný je výjimečný i tím, že dokáže přežít i v zarůstajících vodách s nedostatkem kyslíku. Rizikem pro karase obecného je však karas stříbřitý, který jej z původních stanovišť vytlačuje a kříží se s ním. Karas stříbřitý je v ČR nepůvodním druhem a podle hydrobiologa Marka Šmejkala z Biologického centra Akademie věd je nejrozšířenějším invazním druhem v evropských vodách.

Hejno karasů, které nyní obývá trojskou zoo, pochází z jižních Čech, kde se chov starali hydrobiologové z Akademie věd. Podle kurátora Petra Velenského by prostor v budoucnu mohly obývat i další původní druhy ryb, jako například slunka obecná a piskoř pruhovaný. "Mlýnský náhon by se měl stát živoucí a pestrou ukázkou původní české tůně a snad i vzorem možné obnovy tohoto biotopu v krajině," dodal.

Vědci z Biologického centra Akademie věd nyní podle Šmejkala chtějí za pomoci veřejnosti vytipovat lokality, kde se původní český karas vyskytuje nebo vyskytoval dříve. Tipy lze zasílat na e-mail ceskykaras@zoopraha.cz nebo prostřednictvím připravovaného internetového dotazníku.

