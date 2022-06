V Příboře vzniklo re-use centrum, lidé tam mohou nosit nepotřebné věci

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Ilustrační foto

V Příboře na Novojičínsku začalo fungovat takzvané re-use centrum, kam mohou lidé nosit věci, které už nepotřebují, ale někdo jiný by je mohl využít. Vybudování centra bylo jedním z cílů výstavby sběrného dvora. ČTK to sdělil Filip Poštulka ze společnosti JRK, která se zabývá odpadovým hospodářstvím obcí a měst.

"Předměty můžou po zaplacení symbolického poplatku využít například sběratelé, chataři, chalupáři a další občané. Některé věci, třeba nábytek, získají i charitativní organizace. Dochází tak k prodloužení života výrobků," uvedl Poštulka.

Donesené předměty se zaevidují a pak se objeví na webových stránkách re-use centra. Lidé si tak nabídku věcí mohou prohlédnout z domova a vybrané předměty si rezervovat.

"Je to projekt výhodný pro všechny - jak pro občana, který získá to, co potřebuje, tak pro životní prostředí, které není zahlcováno dalšími předměty, i pro město, které by jinak muselo odpad vyvážet a likvidovat," uvedl příborský místostarosta Pavel Netušil (Společně pro Příbor).

Společnost JRK, která je partnerem města při proměně odpadového hospodářství, sběrný dvůr nově vybavila. "Má například nájezdovou váhu, lisy na dřevo či papír, nebo zastřešené rampy pro snazší manipulaci s odpady. Díky pokročilým technologiím se řadí mezi nejmodernější sběrné dvory v regionu," uvedl Poštulka.

