V případě vyšetřování první otravy Bečvy čeká policie na posudky znalců

Zdroj | HZS Olomouckého kraje Kyanid vypustil do řeky Bečvy neznámý pachatel 20. září, případ vyšetřují vsetínští kriminalisté. Ekologická havárie postihla řeku pod Valašským Meziříčím až po Přerov.

Při vyšetřování zářijové otravy řeky Bečvy kyanidem kriminalisté stále čekají na výsledky znaleckých posudků. Doba na jejich vypracování odpovídá podle nich množství zkoumaného materiálu. Policie už dříve ohlásila, že lze počítat s několika týdny, uvedla na dotaz ČTK krajská policejní mluvčí Lenka Javorková. Kyanidy řeku znečistily 20. září. Ministr životního prostředí, Richard Brabec (ANO), který nedlouho po havárii vyjádřil víru, že zdroj znečištění bude znám během hodin, nedávno vyzval k urychlenému vyšetření věci.

Policie se zabývá také úterním incidentem, kdy do Bečvy ve Valašském Meziříčí-Juřince unikla neznámá látka. Na hladině řeky se vytvořila pěna. Podle starosty Roberta Stržínka (ANO) se látka do Bečvy dostala z téhož vyústění kanálu, jakým podle zjištění policie před několika týdny do řeky unikl kyanid. "Policisté událost prověřují. Na místě byly odebrány vzorky vody, ze kterých zjistíme, zda skutečně šlo o znečištění či nikoli," uvedla dnes mluvčí.

Vzorky z vody v úterý z řeky odebrali hasiči a inspektoři České inspekce životního prostředí (ČIŽP). Čeká se, až je vyhodnotí laboratoře. "Zatím nevíme, jestli látka byla, nebo nebyla jedovatá. Nevíme, zdali bylo znečištění organické či anorganické. Pravda je ta, že úhyn ryb detekován nebyl," řekl dnes ČTK Stržínek.

Město v úterý zveřejnilo výzvu, v níž důrazně nedoporučuje vstup do řeky Bečvy. Radnice apelovala na lidi, aby v řece nekoupali ani zvířata a od mostu do Juřinky dál po toku z řeky neodebírali vodu. "Dokud nebudeme mít výsledky testů, tak to stále platí," uvedl dnes starosta.

Ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) v úterý na twitteru vyzval orgány činné v trestním řízení, aby úterní i zářijovou kontaminaci řeky co nejrychleji vyšetřily. "Šetření této události probíhá v souladu s trestním řádem za dohledu dozorujícího státního zástupce a žádné veřejné výzvy ani vyjádření nemohou šetření urychlit," reagovala Javorková. O výsledku vyšetřování bude podle ní policie veřejnost informovat.

Kyanid vypustil do řeky Bečvy neznámý pachatel 20. září, případ vyšetřují vsetínští kriminalisté. Ekologická havárie postihla řeku pod Valašským Meziříčím až po Přerov. Podle odborníků kyanid poškodil celý vodní biotop a podmínky pro všechny na vodu vázané organismy na zhruba 40 kilometrech toku. Do kafilerie odvezli rybáři přes 40 tun ryb. Otravou Bečvy by se měla v pátek na návrh lidovců zabývat Sněmovna. Vedoucí programu Toxické látky a odpady ekologické organizace Arnika Jindřich Petrlík nedávno vyjádřil názor, že pokud viník ještě není policii znám, bude těžké jej hledat, pokud Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) a policie nemají indicie z už odebraných vzorků.

