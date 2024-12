Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

V řece Odře v Ostravě uhynulo větší množství ryb. Hasiči zjišťují příčinu. Zatím nedokážou určit, o jak masivní úhyn jde. Na místě je i chemická laboratoř, která odebírá vzorky vody. Z preventivních důvodů hasiči před Bohumínem instalují norné stěny. ČTK to řekla mluvčí moravskoslezských hasičů Kamila Langerová. Na místě jsou i pracovníci České inspekce životního prostředí. V Ostravě od povodní nefunguje centrální čistírna odpadních vod. Zda to může být příčina, odmítla mluvčí komentovat."Jednotky zasahují na řece Odře u nahlášeného úhynu ryb. Probíhá monitoring vodního toku, odebírání vzorku vody ve spolupráci s Povodím Odry a Českou inspekcí životního prostředí. Povolaná byla rovněž chemická laboratoř," uvedla mluvčí hasičů. Jde podle ní o větší množství ryb.

Mrtvé ryby se začaly objevovat v místě soutoku Odry a Černého potoka v ostravské části Přívoz. Nornou stěnu hasiči instalují nedaleko bohumínské části Vrbice.

V Ostravě od zářijových záplav nefunguje Ústřední čistírna odpadních vod. Všechny splašky tak z města tečou přímo do řeky Odry. Čistírna by částečně měla obnovit provoz do konce roku, kdy se počítá se zprovozněním prvního stupně mechanického čištění odpadních vod, který odstraňuje hrubé nečistoty a nerozpuštěné látky. Kompletně by ústřední čistírna, tedy včetně takzvaného biologického čištění, mohla být spuštěna do konce února.

