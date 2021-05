V Sivicích na Brněnsku vznikne biocentrum, vyřeší se tím i přívalové deště

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

V Sivicích na Brněnsku začnou budovat biocentrum, vyřeší se tím i přívalové deště, které obec sužují. Jde o dva projekty, vyjdou celkem asi na pět milionů korun. Na tiskové on-line konferenci to uvedla starostka obce Marie Kousalová.

Na pozemcích obce je zanesená vodní nádrž z 90. let minulého století. Místo podle starostky dávno neplní svoji funkci, nádrž zarůstá náletovými křovinami. "Zřídíme místo ní vodní tůň, opodál budou další tři menší tůně. Část vytěžené zeminy použijeme na zřízení valu k vyhřívání obojživelníků, část odvezeme na ornou půdu nižší kvality v katastru obce," uvedla Kousalová. Výše investice je zhruba za čtyři miliony korun, pokryje ji dotace. Začít stavět by se mělo v srpnu, hotovo by mělo být příští květen. Starostka doplnila, že biocentrum by mělo mimo jiné přispět k zadržení vody v krajině.

Zhruba na milion pak přijde upravení příkopu, který do biocentra bude odvádět vodu z přívalových dešťů. "Katastrem protéká Pozořický potok, který je místy zatrubněný. Voda nám při každém větším přívalovém dešti přetéká. Loni jsme vybudovali odlehčovací rameno, které jsme zaústili do příkopu podél polní cesty, který směřuje právě do budoucího biocentra," uvedla starostka. S investicí do úprav příkopu obci podle starosty přislíbil kraj, obec tak počítá s tím, že částka, kterou bude muset doplatit, vyjde asi na 700 000 korun.

Sivice leží 15 kilometrů východně od Brna, žije zde 1080 obyvatel. Jižní část katastru patří do Dyjsko-svrateckého úvalu a je intenzivně zemědělsky obdělávaná. Oblast se potýká s trvalým nedostatkem srážek.

