V soutěži Podnikavá hlava letos zvítězil digitální včelařský zápisník Beentry

Digitální včelařský zápisník Beentry vyhrál letošní ročník soutěže Podnikavá hlava, kterou pošestnácté uspořádal Vědeckotechnický park Univerzity Palackého v Olomouci (VTP UP). Druhé místo získal projekt Vitiligo Club zaměřený na budování komunity lidí se ztrátou pigmentu a třetí skončila studentka Univerzity Palackého v Olomouci (UP) s nápadem na inkluzivní hotel Adam v Jeseníkách. ČTK to sdělil mluvčí UP Egon Havrlant.Za vítězným projektem Beentry stojí tým tří programátorů a nadšených včelařů, kterým na trhu chyběl spolehlivý nástroj ke sledování stavu včelstev. Vytvořili proto mobilní a webovou aplikaci využívající umělou inteligenci, která sbírá data a podporuje včelařský ekosystém.

"Aplikace umožňuje zadávat data přímo na včelnici i bez připojení k internetu a ovládání je uzpůsobeno pro práci v rukavicích. To zajišťuje, že včelař může okamžitě zaznamenat důležité informace při práci se včelami, aniž by musel později vše dopisovat ručně,“ komentoval vítězný nápad Vít Zaoral, absolvent Univerzity Palackého a jeden ze zakladatelů aplikace Beentry.

Projekt Vitiligo Club od Moniky Kopčilové zaujal porotu svým zaměřením na autoimunitní onemocnění vitiligo. Jeho autorka plánuje workshopy i podcasty. Třetí místo obsadila Alena Krejčí z Fakulty tělesné kultury UP, která chce vybudovat bezbariérový hotel v Jeseníkách. Inspiraci čerpá z vlastní zkušenosti s péčí o sestru s dětskou mozkovou obrnou.

Soutěž Podnikavá hlava každoročně hledá nejlepší podnikatelské nápady, s nimiž přicházejí studenti UP i veřejnost z Olomouckého kraje. Z více než dvaceti přihlášených projektů postoupilo deset nejlepších do finále. O vítězích rozhodla odborná porota složená ze zástupců VTP UP, společnosti EY, agentury CzechInvest, Inovačního centra Olomouckého kraje a marketingové agentury Arrow Marketing.

