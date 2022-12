V srbském městě Pirot se otrávilo čpavkem 15 lidí, museli do nemocnice Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos srbská média Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

V srbském městě Pirot se po železniční havárii otrávilo čpavkem 15 lidí, museli být převezeni do blízké nemocnice. Úřady ve městě na jihovýchodě země vyhlásily nouzový stav, jsou zavřené školy, školky a veřejné instituce a testuje se voda. Informují o tom Vlak s 20 vagony převážel v neděli odpoledne čpavek z bulharské chemické továrny Agropolychim do zařízení srbského výrobce hnojiv Zorka Eliksir, které se nachází ve městě Šabac, 90 kilometrů západně od Bělehradu. Vlak ale u Pirotu vykolejil a čpavek se podle médií začal uvolňovat z jednoho ze dvou převržených vagónů. Mezi osobami jevícími známky otravy čpavkem byly i tři děti. Všichni lidé hospitalizovaní v blízkém městě Niš jsou ale mimo ohrožení života. Podle ministra infrastruktury Gorana Vesiče byl příčinou nehody špatný stav železniční trati, kterou čekala oprava. Dobrou zprávou je, že zřejmě nebyla kontaminovaná blízká řeka Nišava, uvedl deník Blic. Zpravodajský portál Nova S informoval, že ráno byla v Pirotu mlha a silný zápach čpavku, kouřová clona byla podle portálu Blicu pozorovatelná i na dálnici u Pirotu. Obyvatelům úřady doporučily, aby vycházeli ven jen v případě nutnosti.



