V táborské zoologické zahradě s vylíhla mláďata ohroženého puštíka obecného

V táborské zoologické zahradě se vylíhla mláďata ohroženého puštíka obecného. Jde o další odchovaná soví mláďata v zoo v krátké době. Na začátku července se v zahradě narodila mláďata silně ohrožené sovy pálené, informoval mluvčí zoo Filip Sušanka.

"Vzácným sovám jsme u nás vytvořili ty nejlepší možné podmínky. Před časem jsme vybudovali nové voliéry, v nichž se sovám velmi daří. Dokládá to i to, že se pravidelně rozmnožují. Sovy pálené nakladly vejce dokonce jen malou chvíli poté, co jsme je získali a přivezli k nám do Tábora. Kromě letošních mláďat puštíka obecného jsme loni odchovali také vzácného puštíka bradatého. Budeme moc rádi, když se nám odchovy těchto ve volné přírodě bohužel mizících sov budou dařit i v budoucnu. Chceme přispět k záchraně těchto krásných nočních ptáků," uvedl ředitel Zoo Tábor Evžen Korec.

Puštík obecný je středně velká sova. Vyskytuje se ve všech typech lesů, hlavně v listnatých a smíšených. Žije také v alejích s dutými stromy, zahradách, městských parcích či na hřbitovech. Hnízdí v dutinách, na půdách domů nebo využívá opuštěná hnízda dravců. Živí se drobnými savci, ptáky a obojživelníky, které loví za šera a v noci buď při pomalém letu nad zemí nebo útokem z vyvýšeného místa.

Zoo Tábor chová i další druhy sov - kalouse ušatého, sovici sněžní a výra velkého. Rozlohou největší zoologická zahrada v jižních Čechách vznikla v květnu 2015 poté, co ji od insolvenčního správce koupil pražský developer a biolog Evžen Korec. Tím ji zachránil před likvidací. V táborské zoo žije přes 380 zvířat více než 70 živočišných druhů.

