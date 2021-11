V Teplických skalách se utrhl pískovcový blok a spadl na turistickou cestu

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Marie Čcheidzeová / Marie Čcheidzeová / Wikimedia Commons Tak velký kus se ve skalách podle pamětníků neodlomil 100 let.

V Teplických skalách na Náchodsku se zřítil na turistickou stezku pískovcový blok o váze až 100 tun. Správci skalního města z bezpečnostních důvodů uzavřeli asi 300 metrů okruhu. Skála spadla v noci na pátek nedaleko soutěsky Sibiř. Uvedla to Mladá fronta Dnes v mutaci pro Královéhradecký kraj. Jak dlouho na stezce potrvá uzávěra, bude záležet ještě na jednání mezi ochranáři, geology a městem.

Blok se odlomil z Krápníkové věže. Šlo o část, která byla od ní už dříve v prostřední části odloučená. Blok měl na výšku asi deset metrů a na zemi se rozpadl na šest kusů. Z nich největší váží asi 30 tun. Padající kusy na stezce poškodily nedávno postavenou dubovou lávku.

Teplické skály jsou majetkem města Teplice nad Metují, které je od letoška i provozuje. "Zatím netuším, co s těmi šutry bude dál, jestli se budou uklízet, nebo jestli zůstanou na místě a cesta se udělá kolem nich," uvedl starosta Josef Bitnar (Svornost). S odkazem na pamětníky uvedl, že tak velký kus se ve skalách neodlomil 100 let.

Místo prozkoumal geolog, podle kterého je pád skály středně velkým zřícením. Geolog nevyloučil, že by ze skály mohla ještě spadnout jakási zbylá zavěšená šupina skály. Blok má hmotnost kolem tuny.

"V zimě na něj může působit zamrzání a tání vody. Pokud turisté nebudou vstupovat za pásky, nic by se stát nemělo, ale je obava, že to někoho může příliš lákat," uvedl zástupce vedoucí Správy Chráněné krajinné oblasti Broumovsko Petr Kuna.

Co se týče doby trvání uzávěry, mohlo by být podle něj řešením, aby stezka provizorně odvedla turisty dál od skály. Je také možnost, že by ochranáři nechali v budoucnu problematický zbytek skály strhnout.

