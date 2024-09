V Thajsku zabili 125 krokodýlů. Hrozilo, že by po záplavách útočili na lidi

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | kApOMnOi / Shutterstock.com Krokodýl siamský (Crocodylus siamensis) je sladkovodní krokodýl původně obývající Indonésii (Borneo a možná Jávu), Brunej, východní Malajsii, Laos, Barmu, Thajsko a Vietnam. V současné době je však kriticky ohrožený a v mnoha těchto oblastech již vyhuben.

Majitel krokodýlí farmy na severozápadě Thajska uvedl, že zabil 125 kriticky ohrožených krokodýlů siamských. Obával se toho, aby při současných záplavách v zemi plazi neutekli a neohrožovali ostatní obyvatele. Zprávu přinesla agentura AFP."Déšť podemlel zdi farmy a my jsme bohužel museli utratit 125 krokodýlů, které chováme už 17 let," řekl Natthapak Khumkad, majitel farmy v severozápadní thajské provincii Lampchún. Za pomoci zaměstnanců usmrtil ohrožené krokodýly siamské elektrickým proudem, aby jim zabránil v útěku a případném napadání vesničanů a dobytka. Fotografii bagru odvážejícího zdechliny plazů poté zveřejnil na internetu.

Odborník z thajského ministerstva pro národní parky řekl, že chovatel měl krokodýly převézt do oblasti nezasažené povodněmi. "Mohla to být lekce, jak zacházet s nebezpečnými zvířaty při přírodních katastrofách," dodal. Majitel krokodýlů se přitom už dříve obrátil na úřady, aby jeho třímetrové plazy prozatím umístily do dočasného útulku. Ty ale jeho žádost zamítly s tím, že zvířata jsou příliš velká.

Podobný případ se odehrál před dvěma týdny v nigerijském státě Borno, kde se rozpadla hráz. Voda způsobila povodně a vyplavila i místní zoologickou zahradu, ze které spláchla jedovaté hady a krokodýly do měst v oblasti.

Thajsko a další země v regionu jako Vietnam či Laos zasáhl před týdnem tajfun Yagi. Ten v zemi zabil minimálně 20 lidí, záplavy v Barmě si zase vyžádaly 226 mrtvých a 77 pohřešovaných. Celkem také zničily skoro 260.000 hektarů rýžovišť a dalších polí.

