V USA loni do čisté energie investovali rekordních 55,5 miliardy dolarů

Licence | Volné dílo (public domain) Foto | oohhsnapp / pixabay.com

Investice do obnovitelné energie dosáhly minulý rok ve Spojených státech rekordních 55,5 miliardy dolarů (1,25 bilionu Kč), a to navzdory snaze vlády podporu obnovitelných zdrojů omezit. Investice do větrných elektráren na pevnině a do slunečních elektráren se meziročně zvýšily o 28 procent. Náklady na obnovitelnou energii totiž poklesly a investoři do těchto elektráren se urychleně hlásili o daňové úlevy, které se mají letos snížit, napsala agentura Bloomberg.

"Je pozoruhodné, že ve třetím roce prezidentství (Donalda) Trumpa, který obnovitelné zdroje nijak zvlášť nepodporuje, dosáhly americké investice do čisté energie skokového rekordu," uvedl Ethan Zindler z výzkumné sekce New Energy Finance agentury Bloomberg (BNEF).

"Tyto technologie jsou nyní z pohledu nákladů konkurenceschopnější než kdykoli dříve a skutečnost, že na dohled se rýsovalo snížení daňových úlev, vedla k tomu, že se odvětví v roce 2019 notně oživilo," dodal.

Trumpovo odstoupení od federální podpory klimatických cílů, jež podědil po svém předchůdci Baracku Obamovi, paradoxně odvětví pomohlo, protože kroku stávající hlavy státu se vzepřela americká města, státy a firmy, napsala agentura Reuters.

Největším světovým investorem do obnovitelných zdrojů je Čína. Loni do nich však vložila meziročně o osm procent méně, a to 83,4 miliardy dolarů. Zvýšení amerických investic ale pomohlo pokles těch čínských vyvážit. Celosvětové investice do čisté energie se loni zvýšily o jedno procento na 282,2 miliardy dolarů.

