V útulku pro šimpanzí sirotky v Kongu je 112 zvířat, návrat do lesa je obtížný

V rehabilitačním středisku pro primáty Lwiro v Kongu je nyní 112 šimpanzích sirotků. Zachránili je po útoku pytláků na celé šimpanzí rodiny. Na každého ze zachráněných připadá několik usmrcených zvířat, napsala agentura Reuters.

Nový přírůstek se do centra dostal po 600 kilometrů dlouhém putování po silnici, na lodi a v letadle. Z dřevěné přepravní klece s nadšením vyrazil do výběhu, který teď bude mít k dispozici. Lwiro funguje 20 let ve vesnici vzdálené asi 40 kilometrů od Bukavu, jež je střediskem provincie Jižní Kivu.

Kongo a sousední Konžská republika jsou podle zprávy Partnerství pro přežití velkých opic (GRASP) domovem největšího počtu velkých primátů v Africe. Populace mnoha druhů se ale zmenšují jednak kvůli ztrátě původního prostředí, jednak kvůli lovu a pytláctví. Pytláci mají zájem o mladá zvířata, která pak prodávají zoologickým zahradám nebo jako domácí mazlíčky. Při odchytu ale často pozabíjejí mnoho příbuzných mláděte.

"Je to strašné. Loňský rok byl vůbec nejhorší, měli jsme zde 15 přírůstků. Musíte si uvědomit, že na každé zvíře, které se sem dostane, připadne deset zabitých v lese. Je to vážná situace, pokud nebudeme les chránit, bude brzo prázdný," sdělil ředitel útulku Itsaso Velez del Burgo.

Pytláci prodávají živé šimpanze za 50 až 100 dolarů (1170 - 2340 korun), přičemž prostředníci je pak prodávají za cenu o 400 procent vyšší, uvádí zpráva OSN o nelegálním obchodování s primáty.

Cílem centra je zvířata po určité době vrátit do přírody, ale tomu brání špatná bezpečnostní situace. "Máme už určité skupiny opic, které jsou na návrat do přírody připravené, ale přítomnost ozbrojených skupin, které v lesích operují, to nedovoluje," řekl manažer centra Claude-Sylvestre Libaku.

Východní Kongo se po několik desetiletí potýká s ozbrojenými skupinami. Špatná situace přiměla vládu vyhlásit v částech této oblasti stanné právo.

Podle Johannese Refische z GRASP sice neexistují důkazy o zapojení ozbrojených skupin do obchodování s primáty, ale přítomnost ozbrojenců v divočině opice ohrožuje. "Riziko pro opice je tím větší, čím více zbraní je v jejich okolí. Hrozí tam, že se bude lovit kvůli získání masa. I v místech, kde se na opice přímo neútočí, mohou lidé narazit na gorilu a zabít ji, protože se budou cítit ohrožení," řekl Refich.

