V zoo Dvůr Králové se vylíhli tři tučňáci, poprvé od zahájení chovu v roce 2022

V Safari Parku Dvůr Králové nad Labem se v posledních čtyřech týdnech postupně vylíhla tři mláďata ohrožených tučňáků brýlových. Stalo se tak poprvé od zahájení jejich chovu v dvorské zoo v roce 2022. Mláďata vyrůstají v budkách a hnízdních norách v nové expozici, kterou zoo nákladem 43 milionů korun otevřela loni v červenci v areálu West Cape. Dvorské hejno tučňáků nyní čítá téměř 30 jedinců, řekl mluvčí zoo Michal Šťastný.

"Všechny tři páry o vylíhlé potomky příkladně pečují a ti dobře prospívají. Ještě není vyhráno, ale jsme optimističtí. Vše nasvědčuje tomu, že jsme svědky prvních úspěšných odchovů tučňáků brýlových v dějinách safari parku," uvedl v polovině prosince zoolog Michal Podhrázský.

Návštěvníci zoo mláďata uvidí nejdříve na začátku příštího roku, nejspíš na začátku jara. Mláďata jsou nyní zcela závislá na péči rodičů a neopouštějí hnízda. Zatím v nich zůstanou až do přepeření do nesmáčivého peří. Pokud by spadla do vody v prachovém peří, s největší pravděpodobností by se utopila.

Dvorští tučňáci se o rozmnožování snažili již loni. Vylíhlá ptáčata se jim však kvůli nedostatku zkušeností nepovedlo odchovat, což je podle zoo poměrně obvyklé. Dovednosti spojené s odchovem mláďat si páry musejí osvojit.

Pavilon tučňáků brýlových, jejichž domovinou je pobřeží Namibie a Jihoafrické republiky, je pro návštěvníky průchozí. Expozice napodobuje namibijské město Lüderitz na pobřeží Atlantského oceánu. Na břehu bazénu je dřevěné molo s lodním jeřábem, funkční rezavý maják nebo soubor hrázděných domků s odkazem na evropské osadníky v oblasti.

Chov tučňáků je podle zoo velmi náročný. "Jde o zvířata citlivá na stres i na výbornou kvalitu vody nebo krmení. To tvoří mořské ryby nebo bezobratlí," uvedl Šťastný. Kromě Dvora Králové chová tučňáky brýlové v Česku a na Slovensku už pouze Zoo Ústí nad Labem.

Tučňák brýlový patří k ohroženým druhům a v přírodě jich dál ubývá. Od 80. let minulého století se jejich populace zmenšila o více než polovinu, a to kvůli úbytku potravy a znečišťování oceánů. Tučňáci brýloví jsou relativně monogamní, páry jsou věrné hnízdní noře i partnerovi přinejmenším několik let.

