Varšavský soud o týden odložil ohlášení verdiktu ohledně dolu Turów

Správní soud ve Varšavě o týden odložil ohlášení svého rozhodnutí ohledně platnosti povolení k pokračování těžby hnědého uhlí v dolu Turów po posouzení jejího vlivu na životní prostředí. Soud měl verdikt ohlásit už minulý týden, ale tento krok odložil, protože jedna ze soudkyň se omluvila ze zdravotních důvodů, uvedla agentura PAP. Důl Turów leží nedaleko hranic s Českem a v minulosti byl předmětem sporů mezi Českem a Polskem.

Spor obou zemí o dopady těžby svého času vedl Prahu až k podání žaloby na Varšavu u Soudního dvora Evropské unie, který Polsku uložil pokutu ve výši půl milionu eur denně za neuposlechnutí příkazu zastavit těžbu. Spor nakonec urovnala dohoda vlád obou zemí. Její součástí se staly kompenzace, které zaplatilo Česku před dvěma lety Polsko a firma PGE, jíž důl a sousední elektrárna patří. Země se dohodly na náhradě 45 milionů eur (zhruba 1,1 miliardy korun), z toho 35 milionů eur (887 milionů Kč) šlo na transparentní účet Fondu Turów, který spravuje Liberecký kraj. Aktuálně je na něm díky úrokům bezmála 917 milionů korun.

"Jedna z členek poroty rozhodující v této věci je druhý týden na nemocenské, a tak soud rozhodl o odročení vyhlášení svého rozhodnutí ještě o týden. Je mi to velice líto, dodnes jsme doufali, že se verdikt podaří vyhlásit," sdělil stranám sporu a veřejnosti soudce Jaroslaw Luczaj. Soud oznámil, že své rozhodnutí vyhlásí 13. března.

Správní soud řeší žaloby ekologů a německých pohraničních obcí ohledně rozhodnutí státního úřadu ochrany životního prostředí povolit pokračování těžby. Výhrady se týkají mimo jiné zprávy investora o vlivu na životní prostředí, na jejímž základě úřad rozhodl. A na základě tohoto rozhodnutí ministryně životního prostředí prodloužila povolení pro fungování dolu Turów i po roce 2026, až do roku 2044.

Okolo sporu vypukl rozruch loni v květnu, kdy varšavský správní soud pozastavil platnost povolení pokračovat v těžbě po roce 2026 až do doby, než rozhodne o žalobě. Odvolal se tehdy nejen úřad ochrany prostředí a firma PGE, ale dokonce i prokuratura. Rozhodnutí varšavského soudu v červenci zrušil nejvyšší správní soud. Uzavření dolu a elektrárny Turów by bylo "tragédií" a "šíleným krokem", který by "ohrozil statisíce pracovních míst a dodávky elektřiny pro miliony polských domácností", prohlásil tehdejší premiér Mateusz Morawiecki.

