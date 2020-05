U paláce slovenské prezidentky je nově včelí úl. Včely do města patří, říká Zuzana Čaputová

Majka Kletečková 28.5.2020 15:58 Reaguje na Viktor Šedivý

Rozhodně je to elegantní a inteligentní žena. A takových není nikdy dost.

Nevím, jestli je stále aktivistkou. Pokud by byla aktivistkoui za udržitelné životní prostředí, tak to by se mi líbilo.

Odpovědět