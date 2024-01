Ve Ctětíně na Chrudimsku se dnes uskuteční referendum k rozšíření skládky

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Ilustrační foto

Ve Ctětíně na Chrudimsku bude dnes místní referendum kvůli plánovanému rozšíření skládky. Lidé z obce i osad Vranov, Ctětínek, Strkov, Bratroňov a Kvítek se mohou vyjádřit k záměru rozšíření nedaleké skládky u Nasavrk na katastrální území Ctětína, které plánuje společnost AVE CZ odpadové hospodářství. Hlasování prosadila část obyvatel, která s projektem nesouhlasí.

Kapacita skládky se má zvýšit z více než milionu na 1,8 milionu metrů krychlových. Životnost úložiště by se při vyšším hutnění ukládaného materiálu mohla prodloužit až o 21 let. Skládka dosud na katastr Ctětína nezasahovala, po rozšíření by tomu tak ale bylo. Rozšíření skládky a prodloužení její životnosti vyvolávalo v minulosti odpor některých obyvatel a občanských sdružení.

"Zastupitelstvo v roce 2021 dalo projektu souhlas, že se skládka firmy AVE CZ může rozšířit na katastrální území Ctětína a že mohou požadavek zapracovat do územního plánu, ale je tu skupina osob, které proti skládce bojují," uvedl starosta Přemysl Čáp (Naše Obec), který záměr podporuje. "Jinou možnost, jak nakládat s odpadem v tuto chvíli nemáme. Spalovny odpadu žádné nejsou, plánovanou v Opatovicích nad Labem lidé v referendu odmítli," uvedl. Podle Čápa by skládka, která v blízkosti Ctětína existuje několik desetiletí, alespoň přinášela obci peníze z poplatků za uložení odpadů. Je také možné, že rozšíření plánované na několik etap se uskuteční jen částečně podle potřeby ukládání odpadu. V Evropské unii se skládkování postupně omezuje.

Obyvatelé, kteří dnes mezi 14:00 a 22:00 k referendu přijdou, budou odpovídat na otázku: Souhlasíte, aby obecní zastupitelstvo Ctětína v samostatné působnosti činilo veškeré kroky k tomu, aby zabránilo rozšíření skládky Nasavrky na katastrální území Ctětín (617954) ve všech stupních řízení, a to především prostřednictvím změn v návrhu územního plánu obce Ctětína?

Skládka byla založena v 70. letech minulého století. Město Nasavrky ji provozovalo od roku 1993. V roce 2006 s firmou AVE CZ založilo společný podnik. V roce 2015 radnice svůj čtyřicetiprocentní podíl firmě prodala za 4,5 milionu korun. Nasavrky letos očekávají z poplatků za uložení odpadů kolem 12 milionů korun.

