Ve Francii je kvůli suchu stovka měst bez pitné vody, uvedl ministr

Více než sto obcí ve Francii nyní nemá pitnou vodu. Podle agentury AFP to oznámil francouzský ministr pro ekologickou transformaci Christophe Béchu, který sucho v zemi označil za historické. Letošní červenec byl po březnu 1961 druhým nejsušším měsícem, jaký byl kdy ve Francii zaznamenán. Nad pevninskou Francií spadlo jen 9,7 milimetru srážek. Francouzská premiérka Élisabeth Borneová na dnešek svolala schůzi meziresortního krizového štábu. Pro turisty se uzavřely dvě horské chaty v okolí Mont Blanku, aby odradily horolezce od výstupu, napsal server BFM TV.

Celkem 93 z 96 departementů v pevninské Francii podléhá různým stupňům omezení dodávek vody. Až 62 departementů, tedy dvě třetiny země, se nachází v "krizové situaci". V tomto nejvyšším stupni výstrahy úřady zakazují zalévání trávníků i umývání vozidel, zavlažování plodin a napouštění bazénů.

Ve zhruba stovce obcí, které nemají ve Francii dostatek pitné vody, "se zásobování provádí pomocí nákladních aut, která pitnou vodu převážejí (...), protože v potrubí už nic není," řekl Béchu při návštěvě jihovýchodní části země. Podle něj je třeba ještě zpřísnit určitá omezení.

Vlna veder postihla kromě Francie i další evropské země. Nizozemské úřady ve středu vyhlásily nedostatek vody a varovaly, že po zavedení omezení v zemědělství a lodní dopravě zvažují nová opatření.

Výstup na Mont Blanc se kvůli suchu a hrozbě sesuvů kamenů nedoporučuje od poloviny července, do hor přesto míří desítky turistů. Radnice proto uzavřely nedaleké ubytovací kapacity. Zlepšení podmínek a bezpečný návrat turistů do hor se dá očekávat nejdříve na začátku září, uvedla BFM TV s odkazem na místní starosty.

Vysokohorské chaty Goûter a Tête rousse s kapacitou 120 a 74 lůžek se uzavřely, aby odradily turisty od výstupu. Stejně se rozhodl i provozovatel základního tábora, kde může strávit noc až 50 horolezců. Podle starostů okolních obcí turisté nerespektují zákazy a vydávají se na horu i ve vysokých teplotách, ačkoliv kvůli nebývalému suchu hrozí častěji sesuvy suti a turisté riskují život.

"Vidíme tu turisty během celého dne, jak jdou do hor, jako by si vyrazili do Disneylandu," řekl rozhořčeně Jean-Marc Peillex, starosta obce Saint-Gervais na úpatí Mont Blanku. "Nic nerespektují, ani nás, ani četníky," dodal.

Nedostatek vody se v současné době týká 11 procent obyvatel Evropské unie a 17 procent jejího území. Situace je horší v oblasti Středozemního moře, kde v létě žije přibližně 50 procent obyvatel za stálého nedostatku vody.

Evropská komise ve středu varovala, že sucha a nedostatek vody budou v budoucnu pravděpodobně častější a závažnější, a doporučila členským státům, aby se naučily znovu využívat vyčištěnou odpadní vodu.

Podle vědců je nárůst vln extrémních veder přímým důsledkem klimatické krize, zvyšuje se jejich intenzita, trvání i četnost.

