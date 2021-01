Ve Francii schválili zákon o ochraně zvuků a pachů venkova

Břetislav Machaček 23.1.2021 19:47 Reaguje na Majka Kletečková

Víte ono je ale rozdíl, zda stavím dům u statku a nebo někdo

nastěhuje do vilové zástavby byť poníka. Já měl podobné problémy

se včelami, které tam nikdy nebyly a po stížnostech jsem je dal

do lesa kousek od domu. Vyhledávat spory nemíním a tak je to

se vším. Nesmím záměrně někoho omezovat, pokud přicházím s něčím,

co tam nebylo a nikomu nevnucovat něco obtěžujícího. Pro vás

speciálně to vysvětlím na ovcích a vlcích. Lidé zde 150 let

chovali zvířata v jednoduchých ohradách bez psů a bačů. Pak přijde

někdo s vlkem a nutí lidi stavět ploty, chovat ty psy a strpět

i útoky na zvířata. Je to jako s tím stěhováním někam, kde se

žilo jinak. Nejdu tam, kde nejsem vítán a kde nejsou pro mne

vhodné podmínky. Ve vilové zástavbě nebudu chovat koně a nebudu

naopak nutit zemědělce starousedlíka ukončit chov zvířat. Tak

samo ale nemohu nutit chovatele kvůli pár vlkům zcela změnit

a nebo i zrušit chov, jak už udělal po zdecimováni malochovu

vlky kamarád. Tak chovali ovce jeho prapředci jako živé sekačky

luk, které nebyly k uživení a tak pracovali v hutích a ovečky

se v klidu pásly samy bez dozoru v ohradě z kulatiny. Tak se tam pásly kdysi i krávy a koně. Teď už pouze ty ovce a nebo brzy nic.

Vlci půjdou jinam za jinými zvířaty a bude to jako přes kopírák.

Buď ploty s elektřinou a se psy a nebo louky zarůstající lesem.

Chápete o co tu jde, že měnit zažitá pravidla je omezit jiné?

Odpovědět