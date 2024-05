Ve Francii zapsali do vesnické školy čtyři ovce, aby splnili kvótu na počet žáků

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Ve Francii zapsali rodiče malých dětí ke studiu ve vesnické škole také čtyři ovce, aby splnili požadavek úřadů na minimální počet žáků. Chtěli tak vyjádřit svůj protest proti předpisům, kvůli nimž hrozí jejich škole uzavření, napsala stanice BFM TV.Pod vzdělávací zařízení v departementu Moselle poblíž Štrasburku patří tři vesnice. Aby se tam v září začalo učit, předpisy vyžadují 98 zapsaných žáků. Dětí ale bylo do pěti tříd zapsaných jen 94, rodiče tak podali také přihlášky i jménem několika ovcí.

Rodiče při vyplňování úředních dokumentů nešetřili humorem. Čtyřnozí zájemci o vzdělání dostali jména spojená s přírodou a zemědělstvím: John Deere, Marguerite Duprés (Sedmikráska Luční), Valériane Deschamps (Valériane Polní) a Phil Tondu, což je slovní hříčka evokující posekaný trávník.

"Protože jsou naše děti sčítány jak ovce, tak proč nedotáhnout absurditu téhle logiky do konce," vysvětlili své počínání rodiče. Minulý týden pak zmíněné ovce na jeden den opravdu přivedli do školy. "Jsou to naši noví kamarádi, abychom tu dál mohli chodit do školy," těšila se z přítomnosti zvířat osmiletá Lola.

Starosta obce Voyer Bertrand Janson však celou akci odsoudil jako absurdní. Místní škola podle něj nezavřela ani v roce 2021, kdy bylo zapsaných dokonce jen 90 žáků. Pro akce neměly pochopení ani úřady, které nařídily zvířata ze školního dvora vyvést a dokud se tak nestalo, děti musely zůstat ve třídách.

