Ve středních a nižších polohách na jihu Čech v zimě napadlo méně sněhu

Ve středních a nižších polohách Jihočeského kraje v zimě napadalo méně sněhu než v minulých letech, což může ovlivnit stav vody v krajině. Momentálně jsou průtoky řek výrazně nižší, než ukazují historické průměry pro období na přelomu března a dubna. ČTK to řekl hydrolog českobudějovického hydrometeorologického ústavu Tomáš Vlasák.

V porovnání s dlouhodobými průměry ve stejném období nyní v některých jihočeských řekách protéká jen 30 procent vody. "S tím samozřejmě korespondují i zásoby vody do hloubky deset metrů pod zemí, které budou také výrazně nižší. Zkrátka z tohoto hlediska nebyla zima příliš příznivá," uvedl Vlasák.

Situace se podle něj v posledních dnech zlepšila, což ovlivnily srážky. V posledním týdnu na některých místech napršelo až 30 milimetrů vody. "Znamená to, že by to třeba mohlo stačit pro osevní práce, takže pro zemědělce je nyní ten stav o hodně lepší, než byl nedávno," uvedl Vlasák.

Zatím také stále zůstává dostatek sněhu v polohách nad 1000 metrů nad mořem. Podle hydrologa se aktuální zásoby sněhu na horách příliš neliší od dlouhodobých průměrů. "Ale to je voda, která se v krajině prakticky neudrží. Většinou z hor odtaje a odteče do řek. Takže se klidně může stát, že při rychlém tání může být Otava, která přivádí toky ze Šumavy, plná vody, ale jinak v přírodě bude sucho," řekl Vlasák.

Podle takzvané vodnosti toků jsou na jihu Čech na řadě míst řeky pod normálem. Na Lužnici navíc hydrologové někde evidují sucho, což znamená výrazně méně vody, než je obvyklé. Podobná situace je i u podzemních vod, jejichž hladina je rovněž velmi nízká.

Vlasák uvedl, že i současná bilance ještě nemusí bezpodmínečně přejít do suchého léta. "Podle předpovědi by první dubnová dekáda měla být vlhčí než minulé týdny. A stejně tak není ani vyloučeno, že třeba květen nebo červen bude deštivý a tím pádem by vody nakonec mohl být dostatek," uvedl Vlasák.

