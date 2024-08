Ve Švédsku začala lovná sezona medvědů, během pár hodin bylo zastřeleno 71 kusů

Peter Sládek 21.8.2024 14:55

"Dřívější studii ochranářů a vědců z českých univerzit, podle které medvědí populace na Slovensku čítá nanejvýše 1275 zvířat, zpochybnili někteří představitelé nynější slovenské vládní koalice."

Tak ak ju niekto spochybnil, tak to bol už odborný oponentský posudok (v časoch keď "nynější vládní koalice" ani netušila, kde sa ocitne o rok). Ale to sa Ekolistu asi nehodí, treba vytiahnuť politickú kartu, veď so správnym svetonázorom má čitateľ predsa jasno hneď, že?

https://www.sopsr.sk/news/file/0%20POUSUDOK%20-%20Klinga%2C%20Ka%C5%88uch.pdf

